AK Parti'li Dağ'dan Tunç Soyer ve CHP'ye "demokrasi" eleştirisi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırmaktan bahsediyor ama temsil ettiği zihniyet demokrasiyi yalnızca kendi tahakkümlerini kurmak için enstrüman olarak kullanan bir zihniyettir.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırmaktan bahsediyor ama temsil ettiği zihniyet demokrasiyi yalnızca kendi tahakkümlerini kurmak için enstrüman olarak kullanan bir zihniyettir." dedi.

Dağ, yaptığı açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in bir toplantıda dile getirdiği belirtilen "1923'ten 2023'e geçerken biz Cumhuriyeti demokrasi ile taçlandırmaktan bahsediyoruz. Demokrasinin avuçlarımızdan kayıp gittiği, değerlerinin, erdemlerinin giderek yok olduğunu ve giderek başka bir rejime doğru evrildiğimizi görüyoruz." sözlerini değerlendirdi.

Soyer'in sözlerinin tutarsız olduğunu savunan Hamza Dağ, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırmaktan bahsediyor ama temsil ettiği zihniyet demokrasiyi yalnızca kendi tahakkümlerini kurmak için enstrüman olarak kullanan bir zihniyettir." dedi.

AK Parti'nin iktidara geldiği günden itibaren demokrasi, insan hakları ve özgürlükler konusunda çok önemli reformlar gerçekleştirdiğini aktaran Hamza Dağ, CHP'nin ise bu dönemde vesayetçilerden, eski Türkiye özlemi çekenlerden yana olduğunu söyledi.

Muhalefetin fırsatını bulduğu her ortamda insan haklarından, demokrasiden ve basın özgürlüğü gibi hususlardan bahsettiğini fakat eylem noktasında ise bu çizginin değiştiğini kaydeden Dağ, şöyle dedi:

"İzmir'de CHP'nin son bir aydaki şu iki örneği değerlendirdiğimizde bile, demokrasiyi içselleştirmekten ne kadar uzak olduklarını çok açık bir şekilde görmekteyiz. İlk olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, Belediye Meclisi Toplantısında kendisini eleştiren AK Partili üyeleri 'Size demokrasi fazla' diyerek, toplantıdan atmakla tehdit etmiştir. Bu noktada ikinci vaka ise CHP'nin İzmir İl Gençlik Kolları kongresinde hem iki taraf arasında bir kavga çıkmış hem de görevini ifa eden medya mensuplarına saldırılmıştır. Bundan daha üzücü olan başka bir mesele söz konusudur. CHP İl Örgütü'nden ve CHP'li belediyelerden bu olayın örtbas edilmesi için, medya kuruluşlarına psikolojik baskı uygulanmış ve verilen reklamların kesilmesi tehdidinde bulunulmuştur. Burada hür irade, demokrasi kültürü ve basın özgürlüğü kavramlarının eylem noktasında hiçe sayıldığı aşikardır. Sadece bu örnekler bile göstermektedir ki söylemler ve eylemler örtüşmemektedir. CHP için demokrasi yalnızca kendi tahakkümlerini kurmak için kullandıkları bir enstrümandır."

Kaynak: AA