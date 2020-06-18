AK Parti'li Dağ'dan Tunç Soyer'e "nepotizm" eleştirisi
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AK Parti'li Dağ'dan Tunç Soyer'e "nepotizm" eleştirisi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, "Büyükşehir Belediyesinin nepotizm noktasında yapmış olduğu bir hareket İzmirlilerin kabul edebileceği bir hareket tarzı değildir.

AK Parti'li Dağ'dan Tunç Soyer'e
18.06.2020 14:09 | Son Güncelleme: 18.06.2020 14:12

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, "Büyükşehir Belediyesinin nepotizm noktasında yapmış olduğu bir hareket İzmirlilerin kabul edebileceği bir hareket tarzı değildir." dedi.

Hamza Dağ, yaptığı açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e yönelik "Süt Kuzusu Projesi"ne ilişkin eleştirilerine Soyer'in eşi Neptün Soyer'in "Bizim akçeli işlerle işimiz olmaz" diyerek yanıt vermesine ve kendisini kahve içmeye davet etmesine değindi.

Eleştirilerinde muhatabının Tunç Soyer olduğunu vurgulayan Dağ, şöyle konuştu:

"Benim muhatabım Büyükşehir Belediye Başkanımızdır. Onun yaptığı bir faaliyettir. Köy-Koop'un bir faaliyeti muhataplık noktasında benim muhatabım değildir. Bir diğer nokta o açıklamada kesinlikle parasal bir hususa değinmedim ve değinmemeye gayret ettim ama Köy-Koop Başkanı Neptün Soyer Hanım'ın 'Parayla işimiz yok' açıklamasını garipsedim. Büyükşehir Belediye Başkanımızın eşine hem bir kadın hem de Belediye Başkanımızın eşi olduğu için saygı gösteririz. Fakat Büyükşehir Belediyesinin nepotizm noktasında yapmış olduğu bir hareket İzmirlilerin kabul edebileceği bir hareket tarzı değildir. Eğer Büyükşehir Belediye Başkanımızın eşi Belediye Başkanımızla beraber Şato'da kahve içmeye davet ederse biz de tabiiki buna hayır demeyiz."

Kendisinin, sütlerle ilgili aldıkları şikayetleri dile getirdiğini, sütlerin Balıkesir'deki fabrikalardan satın alınmasını ve Neptün Soyer'in başkanı olduğu Köy-Koop'un süreci yürütemediğine ilişkin eleştirilerde bulunduklarını hatırlatan Dağ, "Dokuz yıldır İzmir'in milletvekiliyim. Aziz Kocaoğlu'nun birçok faaliyetini eleştirdik ama Süt Kuzusu Projesi ile ilgili ben ve diğer arkadaşlarım, milletvekillerimiz, bakanlarımız, Başbakanımız, bununla ilgili hiçbir eleştiri getirmedik. Çünkü hem yerelde Tire'de, Küçük Menderes Havzası'nda çalışan insanların kazancı noktasında bir çalışmaydı hem de 155 bin aileye ayda 8 litre süt götüren bir projeydi. Biz de olsak aynısını yapacaktık, daha iyisini yapmaya çalışacaktık. Meseleye böyle baktık." dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere ilçe belediyelerinin bahane üretmemesi gerektiğini de anlatan Dağ, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bir yıllık dönemden daha fazla bir dönem geride kaldı. Bizim elimizde Büyükşehir Belediye Başkanı'nın vaatleri var. Ne zaman neyi yapacağını söylemiş. Bunu yapmış mı yapmamış mı hepsi elimizde. Çoğunu yapmadı. Bununla ilgili kamuoyuyla paylaşacağım bilgiler vardı ama salgın süreci devreye girdi. Bu süreçte bu konuda eleştirinin doğru olmayacağını düşündük. Bu konudaki hususu biraz erteledik. Tabii bu konudaki erteleme çok uzun süreli bir erteleme değildir. Bir insan dört sene boyunca salgın sürecini mazeret olarak ortaya koyamaz. Önümüzdeki süreçte biz; kalem kalem bu konudaki hususları mutlaka kamuoyu ile paylaşacağız."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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