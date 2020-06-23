AK Parti'li Dağ'dan Tunç Soyer'e 'İzmir bayrağı' ve 'İzmir parası' tepkisi İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'in, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nin (TÜRSAB) toplantısında kullandığı 'İzmir bayrağı' ve 'İzmir parası' ifadeleri, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın tepkisine neden oldu.

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'in, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nin (TÜRSAB) toplantısında kullandığı 'İzmir bayrağı' ve 'İzmir parası' ifadeleri, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın tepkisine neden oldu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Bayrak ve paradan bahsetmek, ayrı bir devlet noktasında bir şeyden bahsetmektir. Dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanının, yani bir şehrin seçilmiş en üst noktasındaki görevde bulunan bir kişinin böyle bir düşünceyi ifade etmesi dahi bence sorgulanmaya muhtaçtır" dedi.

Turizmciler ve akademisyenlerin katıldığı TÜRSAB'ın online toplantısında, İzmir'e özel bayrak ve para önerisinde bulunan CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, eleştirilerin odağı oldu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da bu açıklamanın sorgulanmaya muhtaç olduğunu dile getirerek "Başkanımız böyle bir açıklamayı, böyle bir düşünceyi, böyle bir fikri hangi motivasyonda düşündü, o toplantıda dile getirdi işin doğrusu bilemiyoruz. Ben İzmir'in 4,5 milyona yakın nüfusunun kahir ekseriyetinin milli, manevi duygular noktasında ciddi bir hassasiyeti olduğunu biliyorum. Bayrak ve paradan bahsetmek, ayrı bir devlet noktasında bir şeyden bahsetmektir. Dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanının, yani bir şehrin seçilmiş en üst noktasındaki görevde bulunan bir kişinin böyle bir düşünceyi ifade etmesi dahi bence sorgulanmaya muhtaçtır" diye konuştu. İzmir'in Türkiye'nin üçüncü büyük şehri olarak çok değerli olduğuna dikkati çeken Dağ, İzmirliler adına Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'in konuyla ilgili açıklama yapmasını istedi. Soyer'in sözlerinin gaftan ibaret olmasını temenni ettiğini ifade eden Dağ, şöyle devam etti:

"Yoksa beyinde farklı bir düşünce söz konusu da bu biraz daha erken mi telaffuz edildi, erken mi dile getirildi bunu da bilmek bizim İzmirliler adına Başkandan isteğimiz ve talebimizdir, bunu da İzmir kamuoyuna ve Türkiye kamuoyuna Sayın Başkanın açıklamasında fayda var. Bir yıllık süre zarfına şöyle baktığımızda Kıbrıs meselesi, törenlerdeki dansla ilgili konular, İzmir'de Çav Bella ile ilgili hususlar, yine troll hesaplardan atacağı tweeti kendi hesabından atması olsun Büyükşehir Belediye Başkanımızın gündeme geldiği hususlar, açıkçası tamamen gafa dair hususlar. Bir senelik görev süresince Türkiye gündemine sadece gafla ilgili konularda geldi."'İZMİR'İN HİZMETE ÇOKÇA İHTİYACI VAR'Bir belediye başkanının hizmetlerle anılması gerektiğini savunan Hamza Dağ, şunları ifade etti:

"İzmir'in hizmete çokça ihtiyacı var ve İzmir'in bir an önce çözülmesi gereken önemli meseleleri var. Bunların büyük bir kısmı da Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından çözülmesi gereken hususlar. Dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanımızın bu tarzdaki hususlara zaman ayırarak değil de daha İzmir'in ekmeğini büyütecek, altyapısını çözüme kavuşturacak, ulaşımını neticelendirecek noktalarda bir çalışma yapmasında işin doğrusu fayda görüyorum. Bu hususlarla gündeme gelmek Büyükşehir Belediye Başkanının diğer hususlarda, hizmet hususunda başarılı olmadığı noktasında bir mana ortaya çıkartır. Onun için de bundan sonra daha İzmirliler'in menfaatine hususlarda gündeme gelmenin veya bunları konuşmanın çok daha doğru olduğu kanaatindeyim."

Kaynak: DHA