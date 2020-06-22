AK Parti'li Dağ'dan, Tunç Soyer'e "bayrak ve para" tepkisi
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AK Parti'li Dağ'dan, Tunç Soyer'e "bayrak ve para" tepkisi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Bayrak ve paradan bahsetmek, ayrı bir devlet noktasında bir şeyden bahsetmektir.

22.06.2020 15:19 | Son Güncelleme: 22.06.2020 15:25

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Bayrak ve paradan bahsetmek, ayrı bir devlet noktasında bir şeyden bahsetmektir. Dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanının, yani bir şehrin seçilmiş en üst noktasındaki görevde bulunan bir kişinin böyle bir düşünceyi ifade etmesi dahi bence sorgulanmaya muhtaçtır." dedi.

Dağ, AA muhabirine, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in video konferans ile yaptığı bir görüşmede kullandığı ifadelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İzmir'i ve İzmirlilerin kıymet verdiği değerleri iyi bildiklerini dile getiren Dağ, "Başkanımız böyle bir açıklamayı, böyle bir düşünceyi, böyle bir fikri hangi motivasyonda düşündü, o toplantıda dile getirdi işin doğrusu bilemiyoruz. Ben İzmir'in 4,5 milyona yakın nüfusunun kahir ekseriyetinin milli, manevi duygular noktasında ciddi bir hassasiyeti olduğunu biliyorum." diye konuştu.

İzmir'de hangi partinin tabanına bakılırsa bakılsın, Türkiye'nin üçüncü büyük şehri olarak ne kadar kıymetli ve değerli olduğunu gayet iyi bildiğinin görüleceğine dikkati çeken Dağ, "Bayrak ve paradan bahsetmek, ayrı bir devlet noktasında bir şeyden bahsetmektir. Dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanının, yani bir şehrin seçilmiş en üst noktasındaki görevde bulunan bir kişinin böyle bir düşünceyi ifade etmesi dahi bence sorgulanmaya muhtaçtır, sorgulanma gereği vardır. Ben İzmirliler adına Büyükşehir Belediye Başkanının bu konudaki motivasyonunun ne olduğunu açıklamasında fayda görüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye gündemine sadece gafla ilgili konularda geldi"

Soyer'in sözlerinin gaftan ibaret olmasını temenni ettiğini dile getiren Dağ, "Yoksa beyinde farklı bir düşünce söz konusu da bu biraz daha erken mi telaffuz edildi, erken mi dile getirildi bunu da bilmek bizim İzmirliler adına Başkandan isteğimiz ve talebimizdir, bunu da İzmir kamuoyuna ve Türkiye kamuoyuna Sayın Başkanın açıklamasında fayda var." diye konuştu.

Dağ, "Bir yıllık süre zarfına şöyle baktığımızda Kıbrıs meselesi, törenlerdeki dansla ilgili konular, İzmir'de Çav Bella ile ilgili hususlar, yine troll hesaplardan atacağı tweeti kendi hesabından atması olsun Büyükşehir Belediye Başkanımızın gündeme geldiği hususlar, açıkçası tamamen gafa dair hususlar. Bir senelik görev süresince Türkiye gündemine sadece gafla ilgili konularda geldi." ifadelerini kullandı.

"İzmir'in hizmete çokça ihtiyacı var"

Bir belediye başkanının gündeme gelmesi gereken hususun yaptığı hizmetler olması gerektiğine vurgu yapan Dağ, şunları kaydetti:

"İzmir'in hizmete çokça ihtiyacı var ve İzmir'in bir an önce çözülmesi gereken önemli meseleleri var. Bunların büyük bir kısmı da Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından çözülmesi gereken hususlar. Dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanımızın bu tarzdaki hususlara zaman ayırarak değil de daha İzmir'in ekmeğini büyütecek, altyapısını çözüme kavuşturacak, ulaşımını neticelendirecek noktalarda bir çalışma yapmasında işin doğrusu fayda görüyorum. Bu hususlarla gündeme gelmek Büyükşehir Belediye Başkanının diğer hususlarda, hizmet hususunda başarılı olmadığı noktasında bir mana ortaya çıkartır. Onun için de bundan sonra daha İzmirliler'in menfaatine hususlarda gündeme gelmenin veya bunları konuşmanın çok daha doğru olduğu kanaatindeyim."

AK Parti'li Dağ'dan, Tunç Soyer'e 'bayrak ve para' tepkisi

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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