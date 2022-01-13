AK Parti'li Dağ'dan Kılıçdaroğlu'na eleştiri Açıklaması - Haberler
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AK Parti'li Dağ'dan Kılıçdaroğlu'na eleştiri Açıklaması

AK Parti'li Dağ'dan Kılıçdaroğlu'na eleştiri Açıklaması
AA / Ali Kemal Akan - Haberler | Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik, "Askerlerimizi şehit eden bir teröristin sevgilisi olarak terör kamplarında fotoğrafları ortaya çıkan bir milletvekiline tepki gösteremeyen siyasetçinin bu millete söyleyeceği sözlerinin hiçbir hükmü yoktur.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik, "Askerlerimizi şehit eden bir teröristin sevgilisi olarak terör kamplarında fotoğrafları ortaya çıkan bir milletvekiline tepki gösteremeyen siyasetçinin bu millete söyleyeceği sözlerinin hiçbir hükmü yoktur." ifadesini kullandı.

Dağ, Twitter hesabından, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, HDP'li Semra Güzel'in öldürülen PKK'lı teröristle basına yansıyan fotoğrafına ilişkin değerlendirmesini eleştirdi.

Kılıçdaroğlu'nun ipinin Kandil'in elinde olduğunu savunan Dağ, şunları kaydetti:

"CHP Genel Başkanı'na, HDP'li bir vekilin terör kampında teröristle olan münasebeti soruluyor. Kendisi HDP ile kurduğu ilişkiye o kadar bağlı ki buna bile tepki gösteremiyor. Yine 'Erdoğan suçlu.' diyor. Bu, taca atılacak bir konu değil. Askerlerimizi şehit eden bir teröristin sevgilisi olarak terör kamplarında fotoğrafları ortaya çıkan bir milletvekiline tepki gösteremeyen siyasetçinin bu millete söyleyeceği sözlerinin hiçbir hükmü yoktur. Yazık, acınası halde."

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AA / Ali Kemal Akan - Son Dakika Haberleri

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