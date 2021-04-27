AK Parti'li Dağ'dan HDP'nin Biden'ın açıklamalarının kınanmasına ret oyu vermesine tepki Açıklaması
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AK Parti'li Dağ'dan HDP'nin Biden'ın açıklamalarının kınanmasına ret oyu vermesine tepki Açıklaması

AK Parti'li Dağ'dan HDP'nin Biden'ın açıklamalarının kınanmasına ret oyu vermesine tepki Açıklaması
Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz - Haberler | Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Ülkemizin çıkarlarının tam tersi istikamette yol almayı kendine şiar edinmiş HDP, TBMM'de Biden'ın açıklamalarının kınanmasına ret oyu verdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Ülkemizin çıkarlarının tam tersi istikamette yol almayı kendine şiar edinmiş HDP, TBMM'de Biden'ın açıklamalarının kınanmasına ret oyu verdi. CHP ise HDP'ye karşı yine sessiz." ifadelerini kullandı.

Dağ, Twitter hesabından TBMM'de kabul edilen ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesini kınayan, reddeden ve yok hükmünde sayılmasını içeren bildiriye HDP'nin ret oyu vermesine ilişkin açıklama yaptı.

Dağ, açıklamasında şunları kaydetti:

"Ülkemizin çıkarlarının tam tersi istikamette yol almayı kendine şiar edinmiş HDP, TBMM'de Biden'ın açıklamalarının kınanmasına ret oyu verdi. CHP ise HDP'ye karşı yine sessiz. Bu meselede bile tepki veremeyecekseniz neden siyaset yapıyorsunuz?"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

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