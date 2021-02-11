Hamza Dağ'dan Foça Tatil Köyü açıklaması
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Hamza Dağ'dan Foça Tatil Köyü açıklaması

11.02.2021 15:53 | Son Güncelleme: 11.02.2021 16:08
Hamza Dağ'dan Foça Tatil Köyü açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, 16 yıldır kullanımda olmayan Foça Fransız Tatil Köyü'ne ilişkin alınan ihale kararı ile ilgili olarak, "İnşallah yapılacak olan ihale ile tatil köyü bir turizm değeri olarak ülkemize katma değer sunacak, Foça...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, 16 yıldır kullanımda olmayan Foça Fransız Tatil Köyü'ne ilişkin alınan ihale kararı ile ilgili olarak, "İnşallah yapılacak olan ihale ile tatil köyü bir turizm değeri olarak ülkemize katma değer sunacak, Foça ekonomisini canlandıracaktır. Uzun süredir olduğu gibi ihale sürecini ve aktif hale gelme çalışmalarını da takip edeceğiz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın İzmir'de bulunan Foça Tatil Köyü'nün 49 yıllığına 'İşletme hakkının verilmesi' yöntemiyle özelleştirilmesi için yeniden ihaleye çıkılacağını duyurmasının ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, yazılı açıklama yaptı. Dağ, açıklamasında şunları ifade etti."Köklü bir geçmişe sahip ve hem İzmir'in hem de ülkemizin önemli bir turizm değeri olan Foça Fransız Tatil Köyü'nün 16 yıldır kullanılmıyor oluşu, şehrimize hizmet etme ve şehrimizin gelişimini düşünme noktasında olan herkesi olduğu gibi bizi de üzmektedir. İnşallah yapılacak olan ihale ile birlikte, Foça Fransız Tatil Köyü tekrar aktif hale gelecek ve bir turizm değeri olarak hem bölgeye hem de ülkemize katma değer sunacak, Foça ekonomisini canlandıracaktır. Bu süreçte emeği geçen bürokratlarımıza ve herkese İzmir adına şükranlarımı sunuyorum. Uzun süredir tatil köyünün eski güzel günlerine kavuşması için Ankara'da girişimlerimiz ve görüşmelerimiz sürmekteydi. Önce ihale, sonra da tekrar kullanılabilir hale gelene kadarki süreçte de daha önce olduğu gibi takibimizi sürdüreceğiz. Foça'mıza, İzmir'imize ve ülkemize inşallah hayırlı uğurlu olsun." 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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