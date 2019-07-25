AK Parti'li Dağ'dan fabrika ziyaretleri

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Bilal Saygılı ve beraberindeki heyet ile birlikte Menderes ve Torbalı Bölgesinde yer alan üye işyerlerini ziyaret etti.

MÜSİAD İzmir Şubesinin Menderes ve Torbalı bölgesinde yer alan işletmeler; Naturin Doğal Ürünler, Doğu İklimlendirme, Medifema Hastanesi, Alpin Makine ve Efendioğulları Zeytinyağı tesislerinde çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan heyet incelemelerde bulundu.

Saygılı: "Üyelerimize katkı sağlamak için ziyaretlerimizi sürdüreceğiz"

Ziyarette konuşan MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı, "Sivil toplum kuruluşu olarak üyelerimizin gelişimine katkı sağlamak ve sorunlarını yerinde görmek üzere işyeri ziyaretleri gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda bugün Menderes ve Torbalı Bölgesinde yer alan üyelerimizi işyerlerinde AK Parti Genel Başkan Yardımcımız ve İzmir Milletvekilimiz Hamza Dağ ile birlikte geziyoruz. Katılımından dolayı vekilimize teşekkür ediyorum. Önümüzdeki günlerde de ziyaretlerimizi sürdüreceğiz" dedi.

Dağ: "Seçimsiz 4 yıl, potansiyeli artıracak"

Ziyaret sonunda değerlendirmede bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Av. Hamza Dağ, "Bugün üretim ve ihracat gerçekleştiren bazı fabrikaları ziyaret ettik. Bizi mutlu eden faktör iş adamlarımızın ve üreticilerimizin, ekonomimize yönelik suikastların atlatıldığına dair farkındalıkları oldu" diye konuştu. İş gücü ve ekonomisi güçlü bir Türkiye olduğunu söyleyen Hamza Dağ, "Biz bu gücün verdiği özgüven ile son bir senede önemli badirelerin üstesinden geldik. Bugün geldiğimiz noktada yerli üreticilerimizin özgüveni yerinde ve üretim noktasında bir ivme kazanılmış durumda. İçeride hakimiyeti sağlayan bu istikrar yabancı yatırımcıların ülkemize yönelik planlarında olumlu etki ediyor ve etmeyi de sürdürecek. Bugün iş adamlarından aldığım enerji şunu gösterdi ki; seçimsiz bir 4 yıl düşüncesinin verdiği rahatlık, üretim potansiyelimizi daha da üst seviyeye çıkaracak" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Kaynak: İHA