AK Parti'li Dağ'dan Kılıçdaroğlu'na vaat teklifi: "İzmir'de sadece 1 ay çiftçiye elektriği bedava verin" - Haberler
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AK Parti'li Dağ'dan Kılıçdaroğlu'na vaat teklifi: "İzmir'de sadece 1 ay çiftçiye elektriği bedava verin"

AK Parti'li Dağ'dan Kılıçdaroğlu'na vaat teklifi:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bize Şanlıurfa'nın belediye başkanlığını verin; elektriği bütün çiftçilere bedava vereceğiz" vaadine cevap verdi.

İZMİR (İHA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bize Şanlıurfa'nın belediye başkanlığını verin; elektriği bütün çiftçilere bedava vereceğiz" vaadine cevap verdi. Dağ, "Madem öyle, İzmir'de uzun yıllardır büyükşehir belediyesi CHP yönetiminde. Sadece 1 ay çiftçiye elektriği bedava verin" dedi.

Şanlıurfa'da meslek odaları, muhtarlar ve STK temsilcileriyle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada, "Şanlıurfalılar bir yere yazsınlar, yerel yönetimler geldiğinde bize Şanlıurfa'nın belediye başkanlığını verin; elektriği bütün çiftçilere bedava vereceğiz" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ ise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Kılıçdaroğlu'na bir çağrıda bulundu. CHP lideri Kılıçdaroğlu için "Tutmayacağı sözleri verme ustası" tanımlamasında bulunan Dağ, mesajında, "Tutmayacağı sözleri verme ustası yine iş başında. Madem öyle, İzmir'de uzun yıllardır büyükşehir belediyesi CHP yönetiminde. Hadi bu zamana kadar yapmayışınıza bir şey demeyelim, bundan sonra yapın. Sadece 1 ay çiftçiye elektriği bedava verin" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

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