AK Parti'li Dağ: "CHP'liler Kılıçdaroğlu'ndan rahatsız"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, yaklaşık 4 yıl önce yapılan kamuoyu araştırmalarında Türkiye'nin en büyük sorunlardan birinin terör olarak çıktığını söyledi.

"Bugün ise aynı soruyu halkımıza sorduğumuzda ilk 10 içinde çıkmayan bir durumla karşı karşıyayız" diyen Dağ, "Burada Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Sayın Soylu Bakanımızın, Savunma Bakanımız ve MİT'in çok ciddi çalışmaları oldu. Hepsini canı gönülden ve kalpten tebrik ediyoruz. Allah onlardan razı olsun. " diye konuştu.

Tezkere oylaması hakkında da değerlendirmelerde bulunan Dağ, şunları kaydetti:

"Biz canla başla mücadele ederken, o sınır bölgelerinde askerlerle cesaret verme adına ziyaretler yaparken, Suriye'de terör devleti oluşturmaya çalışanlara karşı bu kararı verip sahaya yansıtırken, o terör devletini dağıttıktan sonra bu teröristlere cesaret veren kim? Bir hafta önce tezkere oylaması yapıldı. Tezkere oylamasında 'hayır' oyu verenler bugün yeniden terörü mü canlandırmak istiyor?"

Tezkerenin sadece şu anda Türkiye'de bulunan askerlerinin yurt dışına çıkması anlamına gelmediğinin altını çizen Dağ, "Aynı zamanda Suriye'de, Irak'ta bulunan askerlerimizin tezkere hayır çıktığında geriye dönmesi demektir. İzmir'deki CHP'liler hepinizi iyi biliyoruz, iyi tanıyoruz. Siz Kılıçdaroğlu CHP'sinden rahatsızsınız. Bunu da biliyoruz. İzmir'de CHP'li milletvekilleri ve yöneticileri hem tezkeredeki tavırları hem de büyükşehir belediyesinin bugün yapılan araştırmalarda yüzde 35 düşen desteğinde dolayı sokağa çıkamaz haldedirler." ifadelerini kullandı.

Dağ, AK Parti'nin bugüne kadar sabit gelirliyi enflasyon karşısında ezdirmediğini, bundan sonra da ezdirmeyeceğini sözlerine ekledi.

AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli de İzmir'de 500 bininci üyeye ulaşmak üzere olduklarını söyledi.

2023'teki seçimlerde AK Parti'nin İzmir'de ilk parti olması için çalışacaklarını belirten Sürekli, ziyaretinden dolayı Bakan Soylu'ya teşekkür etti.