AK Parti'li Cora'dan bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki Açıklaması
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AK Parti'li Cora'dan bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki Açıklaması

Anadolu Ajansı / Alper Atalay - Haberler | Politika
AK Parti'li Cora'dan bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki Açıklaması

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki göstererek "Mezkur metin içerisinde yer alan ifadeler açıkça demokrasiyi hedef alan, hukuku ihlal eden, milli iradeye sınır çizen hadsiz bir açıklamadır.

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AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki göstererek "Mezkur metin içerisinde yer alan ifadeler açıkça demokrasiyi hedef alan, hukuku ihlal eden, milli iradeye sınır çizen hadsiz bir açıklamadır." dedi.

Cora, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bazı emekli amirallerin açıklamasına ilişkin, "Darbe heveslisi 104 emekli amiral tarafından Montrö'yle başlayan, milli iradeye parmak sallayarak sonlandırılan bildiri, içeriği itibarıyla imza sahiplerinin unvanları yönünden, zamanlama açısından apaçık bir darbe çağrışımıdır." diye konuştu.

Bildiriye aldırmazlık edilemeyeceğini dile getiren Cora, "Bu, bir eleştiridir.", "Bunun neresi darbe ima ediyor?", "Emekli amiraller nasıl darbe yapacak?" gibi ifadelerin büyük bir ciddiyetsizlik, hezeyan olduğunu ve bühtan içerdiğini söyledi. Cora, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mezkur metin içerisinde yer alan ifadeler açıkça demokrasiyi hedef alan, hukuku ihlal eden, milli iradeye sınır çizen hadsiz bir açıklamadır. Dün Doğu Akdeniz'deki tavrımıza, Libya'daki mutabakatımıza, Karabağ'daki direncimize, terörle mücadele karşısındaki duruşumuza ve bunun karşısında kafasını kuma gömenler bugün bize vatan sevgisi asla veremez. Akdeniz'de de Karadeniz'de de ne yaptığımızı gayet iyi biliyoruz. Bu bildiriyi hazırlayanların niyetini de çok daha iyi biliyoruz. Bu bildirinin önü, arkası, sağı, solu araştırılmalıdır. Bağlantıları dışarıda da içeride de çözümlenmelidir. Bildiriyi hazırlayanlar kadar hazırlattıranlar da mühimdir. Kalemi alanlar kadar kalemi verenler de suçludur."

Bildiriye imza atanların da destek verenlerin de hukuk önünde hesap vermesi gerektiğini belirten Cora, Türkiye'de geçmişteki darbelerden dolayı kötü hatıralar olduğunu, demokrasinin ağır yaralar aldığını, milletin zor günler geçirdiğini dile getirdi.

AK Parti'li Cora, darbe neredeyse CHP'nin de orada yer aldığını savunarak "Onlar kendilerine yakışanı yapmıştır. Geçtiğimiz günlerde bir milletvekilleri çıktı, kendileri iktidara geldiğinde AK Parti'yi yargılayacaklarını, bu yargılamayı da 'TRT Yargı' diye bir kanal açıp buradan canlı olarak millete izlettirecekleri yönünde hazin bir ifade kullanmıştır. Biz, hiçbir zaman ne darbelerden ne içi boş tehditlerden korkmadık, çekinmedik, irkilmedik, sendelemedik. Yolumuza dimdik bir şekilde devam ettik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Atalay

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