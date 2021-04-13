AK Parti'li Cora, 21 bin çiftçinin 931 milyon liralık kredi borcunun yapılandırılacağını söyledi
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AK Parti'li Cora, 21 bin çiftçinin 931 milyon liralık kredi borcunun yapılandırılacağını söyledi

Anadolu Ajansı / Ahmet Alp Özden - Haberler | Politika
AK Parti'li Cora, 21 bin çiftçinin 931 milyon liralık kredi borcunun yapılandırılacağını söyledi

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, 21 bin çiftçinin, tarım kredi ve kooperatiflerine olan 931 milyon lira tutarındaki kredi borcunun yapılandırılacağını bildirdi.

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, 21 bin çiftçinin, tarım kredi ve kooperatiflerine olan 931 milyon lira tutarındaki kredi borcunun yapılandırılacağını bildirdi.

Cora, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, geçen hafta TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'da değişiklik öngören kanun teklifinin kabul edildiğini anımsattı ve buna ilişkin bilgi verdi.

Teklifle salgın döneminde vatandaşlardan, kamu kurum ve kuruluşlarından gelen ihtiyaçları karşılamayı, çeşitli konularda yeni teşvikler getirerek, vatandaşların bu zor günlerde rahatlamasını amaçladıklarını ifade eden Cora, salgın döneminde ağırlıklı olarak paket servis hizmeti veren yiyecek ve içecek sektörünün sorunlarının farkında olduklarını belirtti.

Bu sektörde çalışan başına prim desteği vereceklerini, ücretsiz izne ayrılanlara ise günlük 50 lira ödeme yapılmasının öngörüldüğünü dile getiren Cora, bu desteklerin İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılandığını kaydetti.

İşsizlik Sigortası Fonu'nun amacının, sadece prim ödeyen çalışanları işsiz kaldıklarında desteklemekten ibaret olmadığını vurgulayan Cora, istihdamın artırılmasının ve korunmasının da fonun amaçları arasında yer aldığını hatırlattı.

Cora, 2020 yılından 2021 yılı Mart ayı sonuna kadar İşsizlik Sigortası Fonu kaynaklarından yapılan harcamaların yüzde 66,1'ini, doğrudan sigortalılara yapılanların oluşturduğunu söyledi.

Teklifin, üreticilerin tarım kredi kooperatiflerine borçlarının yapılandırılmasını da içerdiğini anlatan Cora, halihazırda üreticilerin, tarım kredi ve kooperatiflerinden 9,1 milyar lira kredi kullandıklarını anımsatarak, düzenleme kapsamında, 21 bin çiftçinin, 931 milyon lira tutarındaki kredi borcunun yapılandırılmasının öngörüldüğünü aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Alp Özden

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