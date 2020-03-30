AK Parti'li Çokal sağlık çalışanlarına kahvaltı ikram etti
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AK Parti'li Çokal sağlık çalışanlarına kahvaltı ikram etti

AK Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, Manavgat Devlet Hastanesi ve ilçedeki özel sağlık kuruluşlarındaki çalışanlara kahvaltı ikramında bulundu.

30.03.2020 17:10 | Son Güncelleme: 30.03.2020 17:10
AK Parti'li Çokal sağlık çalışanlarına kahvaltı ikram etti

AK Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, Manavgat Devlet Hastanesi ve ilçedeki özel sağlık kuruluşlarındaki çalışanlara kahvaltı ikramında bulundu.

Çokal'ın ailesine ait Serik'teki bir otelde hazırlanan kahvaltılıklar, Manavgat Devlet Hastanesi ve ilçedeki iki özel hastanede görev yapan sağlık çalışanlara sabah mesai başlamadan dağıtıldı.

Manavgat Devlet Hastanesinin önünde gazetecilere açıklama yapan AK Parti Manavgat İlçe Başkanı Yusuf Halimoğlu, milletvekili Çokal'ın kendisinin de göz doktoru olduğunu hatırlattı.

Çokal'ın koronavirüsle (Kovid-19) mücadele den meslektaşlarını unutmadığını dile getiren Halimoğlu, "Milletvekilimiz ilçedeki tüm sağlık çalışanlarımıza bir nebze de olsa böyle teşekkür etmek istedi. Bu zor bir süreç, bu süreci birlik ve beraberlik içinde hep beraber aşacağız. Bu millet zorluklara göğüs germesini bilen, zor anlarda kenetlenebilen bir millet. Hep beraber omuz omuza vererek bu zorluğun üstesinden geleceğiz." şeklinde konuştu.

Halimoğlu, Çokal'ın ailesine ait otelin de vardiya sonrası evlerine gidemeyen tüm sağlık çalışanlarının konaklaması için hizmete açıldığını bildirdi.

Manavgat Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet Çınar'ın da hazır bulunduğu kahvaltılık malzeme dağıtımında, Çokal'ın danışmanı Geylani Yılmaz ile AK Parti İlçe Yönetim Kurulu üyeleri de yer aldı.

Kaynak: AA

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