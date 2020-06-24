AK Parti'li Çizmelioğlu'dan arazileri zarar gören çiftçilere ziyaret AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Hakan Çizmelioğlu, aşırı yağış ve doludan arazileri zarar gören çiftçileri ziyaret etti.

AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Hakan Çizmelioğlu, aşırı yağış ve doludan arazileri zarar gören çiftçileri ziyaret etti.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Çizmelioğlu, Sakintepe Mahallesi Muhtarı Osman Alem ve üreticileri tarlalarında ziyaret ederek hasarlı alanları inceledi.

Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan ile görüşen Çizmelioğlu, tarım arazilerindeki hasarla ilgili bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çizmelioğlu, çiftçilere Hükümet tarafından gerekli desteğin sağlanması için ilgili yerlere bilgilendirme yapacaklarını belirterek, üreticilere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: AA