AK Parti'li Çilez: "Mahalle ve köy temsilcilikleri siyasetin kılcal damarlarıdır"
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AK Parti'li Çilez: "Mahalle ve köy temsilcilikleri siyasetin kılcal damarlarıdır"

AK Parti'li Çilez: 'Mahalle ve köy temsilcilikleri siyasetin kılcal damarlarıdır'
Anadolu Ajansı / Ertuğrul Subaşı - Haberler | Politika

AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, siyasi parti mahalle temsilcilerini rencide ettiğini belirterek, "Mahalle ve köy temsilcilikleri siyasetin kılcal damarlarıdır, siyasetin en saf ve temiz halidir.

AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, siyasi parti mahalle temsilcilerini rencide ettiğini belirterek, "Mahalle ve köy temsilcilikleri siyasetin kılcal damarlarıdır, siyasetin en saf ve temiz halidir." dedi.

Çilez, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Akşener'in yaptığı konuşmada "AK Parti mahalle temsilcisi kılıklı sözde din adamı" ifadesini kullanarak ithamda bulunduğunu söyledi.

Bu sözü hiçbir şekilde kabul etmediklerini belirten Çilez, "Sayın Akşener, AK Parti mahalle temsilcilerini hiç gördünüz mü? Onlarla konuştunuz mu? Kılık kıyafetlerini beğenmemişsiniz. Kılık kıyafetteki ölçünüz nedir ve kıyafetlerinin neyini beğenmediniz?" sorularını yöneltti.

İYİ Parti mahalle temsilcilerinde bir kılık kıyafet yönetmeliği bulunup bulunmadığını da soran Çilez, sorularının cevabını beklediğini dile getirdi.

Çilez, vaizin eleştirilebileceğini, suç unsuru varsa suç duyurusunda da bulunabileceğini dile getirerek, mahalle temsilcilerinin rencide edildiğini söyledi.

Mahalle ve köy temsilciliklerinin kutlu ve onurlu bir vazife olduğunu ifade eden Çilez, "Mahalle ve köy temsilcilikleri siyasetin kılcal damarlarıdır, siyasetin en saf ve temiz halidir." dedi.

Çilez, Akşener'in rencide ettiği mahalle ve köy temsilcilerinden özür dilemesini istedi.

Hasan Çilez, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'a da TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadelerinden dolayı tepki gösterdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ertuğrul Subaşı

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AK Parti'li Çilez: "Mahalle ve köy temsilcilikleri siyasetin kılcal damarlarıdır" - Haberler
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