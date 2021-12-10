AK Parti'li Çilez'den Kılıçdaroğlu'na "Çiftçilerin elektrik bedelini ödeyin" çağrısı

ŞANLIURFA (AA) - AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, Şanlıurfa'da Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanmaları durumunda çiftçilere elektriği bedava vereceklerini söyleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, CHP'li belediyelerin olduğu yerlerde çiftçilerin elektrik ücretlerini ödemesi çağrısı yaptı.

Çilez, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, muhalefetin, 2022 yılı bütçesinin TBMM Genel Kurulundaki görüşmelerinde, bütçeye dair görüş ve önerilerinden ziyade kötü hareket ve sözlerinin öne çıktığını ifade etti.

Muhalefetin, bütçe ve rakamlar konusunda söyleyeceği eleştiri, görüş ve çözüm önerilerinin olmadığını, bunun için başka şeylere tevessül ettiğini belirten Çilez, "Muhalefetin kullandığı bu yöntem milletimiz tarafından tasvip edilmiyor. Hırçın ve agresif politika tercihlerini küfürle ve kötü el kol hareketleriyle ortaya koyuyorlar." diye konuştu.

Hasan Çilez, Şanlıurfa'da Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanmaları durumunda çiftçilere elektriği bedava vereceklerini söyleyen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na da tepki gösterdi. Çilez, "Bu sözün ne olduğunu düşündüm, bulamadım; vaat deseniz vaat değil, yalan deseniz hafif kalır. Olsa olsa insanların aklıyla alay etmektir diye düşünüyorum. Sayın Kılıçdaroğlu, bugünden tezi yok CHP'li belediyelerin olduğu her yerde çiftçilerimizin elektrik bedellerini ödemeniz genel başkan olarak boynunuzun borcudur." dedi.

AA / Sinan Uslu - Son Dakika Haberleri

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