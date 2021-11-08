AK Parti'li Çilez'den, İYİ Partili Türkkan'a tepki Açıklaması - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AK Parti'li Çilez'den, İYİ Partili Türkkan'a tepki Açıklaması

AA / Aynur Ekiz - Haberler | Politika
AK Parti'li Çilez'den, İYİ Partili Türkkan'a tepki Açıklaması

AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, Bingöl'de şehit yakınına küfrettiği için İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifa eden Lütfü Türkkan'ın, milletvekilliğinden de istifa etmesi gerektiğini söyledi.

AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, Bingöl'de şehit yakınına küfrettiği için İyi Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifa eden Lütfü Türkkan'ın, milletvekilliğinden de istifa etmesi gerektiğini söyledi.

Çilez, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkkan'ın şehit ailesine küfretmesinin, vicdanları ağır şekilde yaraladığını belirterek, bu olayı şiddetle kınadığını ifade etti.

Lütfü Türkkan'ın, İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifasını değerlendiren Çilez, "Kendisinin grup başkanvekilliğinden azli iç meseleleridir. Partide ne görev verirseniz verin, biz ona karışmayız. Alın başınıza taç edin. Ancak bu milletin vekaletini artık hak etmediğini düşünüyorum. Lütfü Türkkan'ın çıkıp özür dilemesi, milletvekilliğinden istifa etmesi ve küfrettiği şehit ailemizden helallik alması gerekir. Bu da onun kendi onurudur, haysiyetidir, şerefidir." diye konuştu.

Milletin emanetinin ve vekaletinin ağır bir sorumluluk olduğunu vurgulayan Çilez, "Bu emanete Sayın Lütfü Türkkan sahip çıkamamıştır. Siyasi şımarıklığa kapılıp, yazık etmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

AA / Aynur Ekiz - Son Dakika Haberleri
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan İYİ Parti'li Türkkan'ın küfür ettiği şehit ailesi ile telefonda görüştü Açıklaması

Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan İYİ Parti'li Türkkan'ın küfür ettiği şehit ailesi ile telefonda görüştü Açıklaması

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu adamın bu parlamentonun içerisinde yeri olamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu adamın bu parlamentonun içerisinde yeri olamaz

 İYİ Partili Lütfü Türkkan, grup başkanvekilliği görevinden istifa etti

İYİ Partili Lütfü Türkkan, grup başkanvekilliği görevinden istifa etti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
title