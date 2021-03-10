AK Parti'li Çilez'den, Ekrem İmamoğlu'nun Kadınlar Günü paylaşımına tepki Açıklaması

AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla sosyal medyadan yaptığı paylaşımı eleştirerek, "Sayın İmamoğlu, Kadınlar Günü'nü polemik günü haline dönüştürmüştür." dedi.

Çilez, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İslam aleminin Miraç Kandili'ni ve başta şehit anneleri olmak üzere tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Dünya Kadınlar Günü için İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ı etiketleyerek yaptığı sosyal medya paylaşımının yanlış olduğunu ifade eden Çilez, "Sayın İmamoğlu, Kadınlar Günü'nü polemik günü haline dönüştürmüştür. Kendi reklamını yapmak için kadınlarımızın gününü kullanmaktan geri durmamıştır. Yani Ekrem İmamoğlu, bozgunculuk yapmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

İYİ Partililerin tepkilerini dile getirirken Akşener'in siyaseten HDP ile anılmayı doğal karşıladığını söyleyen Çilez, "Sayın Akşener, büyük bir akıl tutulması içerisindedir. Sayın İmamoğlu, Kadınlar Günü'nde kadın siyasetçileri ve kadın belediye başkanlarını kullanarak kendi reklamını yapmıştır ve bu olaya konu edilen kadınlardan da herhangi bir tepki gelmemiştir." diye konuştu.

Çilez, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılını da kutladı.

Kendisinin aynı zamanda Türkiye-Gana Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanlığı görevini de yürüttüğünü belirten Çilez, Afrika kıtasıyla ilişkilerin ve iş birliğinin geliştirilmesinin çok boyutlu dış politikanın temel ilkelerinden biri haline geldiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Atalay