AK Parti'li Çilez: "BM Güvenlik Konseyinin farklı bir sisteme kavuşturulmasının vakti gelmiştir"
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AK Parti'li Çilez: "BM Güvenlik Konseyinin farklı bir sisteme kavuşturulmasının vakti gelmiştir"

AK Parti'li Çilez: 'BM Güvenlik Konseyinin farklı bir sisteme kavuşturulmasının vakti gelmiştir'
Anadolu Ajansı / Adem Balta - Haberler | Politika

AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyesi beş ülkenin, İsrail'in saldırıları karşısındaki tutumunu eleştirerek "Bu beş devlet maalesef sınıfta kalmıştır.

AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyesi beş ülkenin, İsrail'in saldırıları karşısındaki tutumunu eleştirerek "Bu beş devlet maalesef sınıfta kalmıştır. Onlar sınıfta kaldıkça mazlumlar canlarından oluyor, kadınlar, çocuklar, yaşlılar ölüyor, on binlerce insan yerinden yurdundan oluyor. BMGK'nin farklı bir sisteme kavuşturulmasının vakti gelmiştir." dedi.

Çilez, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Filistin'deki saldırıları nedeniyle Ramazan Bayramı'nın bütün Müslümanlara zehir olduğunu belirtti.

Türkiye'nin Filistin halkının yanında olduğunu vurgulayan Çilez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere her kademeden yetkilinin İsrail'in saldırılarına tepki gösterdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yoğun bir diplomasi faaliyeti yürüttüğünü dile getiren Çilez, BMGK'ye üye beş ülkenin tutumunu eleştirdi.

Erdoğan'ın "dünya beşten büyüktür" sözünün bu süreçte daha iyi anlaşıldığını ifade eden Çilez, "BMGK'nin beş üyesinin ne yazık ki bir şey yapmadığını hep birlikte gördük. Bu beş devlet maalesef sınıfta kalmıştır. Onlar sınıfta kaldıkça mazlumlar canlarından oluyor, kadınlar, çocuklar, yaşlılar ölüyor, on binlerce insan yerinden yurdundan oluyor. Artık bu aymazlığa 'dur' denilmesinin vakti gelmiştir. Beşli çetenin görevinin sonlandırılması gerekir. BMGK'nin farklı bir sisteme kavuşturulmasının vakti gelmiştir." diye konuştu.

Çilez, İsrail'in Filistin halkına soykırım yaptığını, dünya adalet mekanizmasının ise bu duruma seyirci kaldığını belirtti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Balta

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