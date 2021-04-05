AK Parti'li Çilez: "Birileri demokrasiyi ve milli iradeyi test etmeye kalktı"

AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki göstererek, "Birileri Türk demokrasisi ile milli iradeyi test etmeye kalktı.

AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki göstererek, "Birileri Türk demokrasisi ile milli iradeyi test etmeye kalktı." dedi.

Çilez, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bazı emekli amirallerin hafta sonu yaptığı açıklamayı değerlendirdi.

Birilerinin, Türk demokrasisi ve milli iradeyi test etmeye kalktığını ifade eden Çilez, "104 emekli amca, dümenle demokrasiye ayar vermeye kalktı. Akıllarınca dümen çevirdiler. 28 Şubat kalıntısı olduğu anlaşılan bu dümenciler, halen eski Türkiye'nin hayalindeler." diye konuştu.

Çilez, bildirinin birkaç günde değil, Montrö Sözleşmesi bahane edilerek bir yerden düğmeye basılması sonucunda hazırlandığını belirterek, şöyle devam etti:

"Bu dümenciler, kimin aklına geldi? Bunların kimin dümeninde oldukları, bugün yarın ortaya çıkar. Kuzey Irak, Suriye, Karabağ'da dağlar ve ovalar Türk'ün kahramanlıklarıyla çınlıyor. Bunların hiç sesi çıktı mı? Deniz Kuvvetleri, Mavi Vatanı genişletiyor, Doğu Akdeniz, Ege, Karadeniz'de, Fatihler, Yavuzlar, Kanuniler, Piri Reisler, Turgut Reisler kol geziyor. Bu dümencilerin haberi var mı? Kendi imal ettiğimiz gemi ve denizaltılarımız bir bir denize iniyor. Savunma Sanayimiz şaha kalkmış, İHA ve SİHA'larımız göklerde istikbalimizi perçinliyorlar; görmüyorlar mı? Bu bildirgede imzası olanlara ve destek verenlere soruyorum, bunlar çok mu zorunuza gidiyor?"

Bu bildirinin arkasında kimlerin olduğunun araştırılması gerektiğini dile getiren Çilez, "Olayın siyasi yönüne baktığımızda CHP her zamanki gibi bildiğimiz CHP. Darbe, darbe iması ve milli irade karşıtı ne varsa CHP topyekün orada. 'Bu işten AK Parti mağduriyet çıkarıyor' diye zırvalıyorlar. Olay milli irade ve siyaset kurumuna yapılıyor, bunlar anlamıyor, anlamak işlerine gelmiyor. İYİ Parti de üç gruba ayrılmış durumda. Bildiriye imza atanlar birinci grubu, 'Ortaya karışık' diyenler ikinci grubu oluşturuyor. Genel Başkanları Meral Akşener'in başını çektiği üçüncü grup da 'zevzeklik' diyerek işi basite indirgiyorlar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Balta