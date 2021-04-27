AK Parti'li Çilez: "ABD tarihi, Batı devletlerinin tarihi bizatihi soykırım tarihidir"

AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, "ABD tarihi, Batı devletlerinin tarihi bizatihi soykırım tarihidir.

AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, "ABD tarihi, Batı devletlerinin tarihi bizatihi soykırım tarihidir. Kendi tarihleri kara leke ile dolu olan devletler, ülkemize bu konu ile alakalı bir kara leke çalmak istiyorlar." dedi.

Çilez, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "Bugün 27 Nisan; Türk demokrasi tarihinde bir kara lekenin daha çalındığı gün. Öncelikle Türkiye'de demokrasiye karşı yapılan tüm darbeleri, darbecileri ve darbe zihniyeti olan herkesi kınıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden'ın, 1915 olaylarıyla ilgili "soykırım" ifadesini kullandığını anımsatan Çilez, "Bu ifadesini kesinlikle kabul etmiyoruz. ABD tarihi, Batı devletlerinin tarihi bizatihi soykırım tarihidir. Kendi tarihlerinde kara leke ile dolu olan devletler, ülkemize bu konu ile alakalı bir kara leke çalmak istiyorlar." diye konuştu.

Çilez, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aziz ve asil Türk milletinin, tarihteki yolculuğuna başladıktan sonra İslam'la müşerref olmuş ve Batıya doğru gittiğini görebilirsiniz. Barışı, huzuru, adaleti ve Allah'ın adını götürmüştür. Allah'ın adını götürme düsturundan başka hiçbir emeli, gayesi olmamıştır. Bu sebeple de milletimizin bu tarihteki yürüyüşünde hiçbir soykırım veya kimseye zulüm olayını görmeniz mümkün değildir. Bu yüzden Batılı devletler milletimize, tarihimize bir kara leke çalmak için 1915 yılında Ermeni olaylarını 'soykırım' olarak ilan etmek için var güçleriyle çalışıyorlar. Güneş balçıkla sıvanmaz. Tarihi gerçeklerin hepsi ortadadır. Sayın Cumhurbaşkanımız bunu açık yüreklilikle söylüyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olarak 'arşivler orada gelin, açın, bakın ne varsa ortaya dökün' diyor."

HDP'nin 1915 olaylarına ilişkin açıklamasına da tepki gösteren Çilez, "Tabii HDP'den de beklediğimiz buydu aslında. HDP, bunu yapar mı yapar çünkü HDP, millet, memleket, devlet menfaatine ne varsa bunun karşısında olmuş ve yine devletimizin, milletimizin aleyhinde hangi iş varsa gidip o kapının önünde yatmıştır." ifadelerini kullandı.

Çilez, Cumhur İttifakı içerisinde yer almayan partilerin bir çoğunun da HDP'ye ağzını açıp tek bir kelime söylemediğini belirterek, "Mecliste grubu bulunan CHP ve İYİ Parti bunda en çok dikkati çeken partilerdir. HDP'ye en ufak bir kelime söyleyememişlerdir. 24 Nisan 2021 tarihi Türk siyaset tarihinde çok önemli bir dönüm noktasıdır bana göre. Artık ayan beyan ortada olan her şey daha da parlak, şeffaf ve net şekilde ortaya çıkmıştır." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Atalay