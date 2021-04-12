AK Parti'li Çilez: "104 amiralin bildirisini 'Ne darbesi' diyerek sulandırıyorsunuz"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AK Parti'li Çilez: "104 amiralin bildirisini 'Ne darbesi' diyerek sulandırıyorsunuz"

Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz - Haberler | Politika
AK Parti'li Çilez: '104 amiralin bildirisini 'Ne darbesi' diyerek sulandırıyorsunuz'

AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, bazı emekli amirallerin açıklamasını "Ne darbesi?" ifadesiyle değerlendiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, "15 Temmuz'u nasıl 'Kontrollü darbe' diye sulandırdıysanız, 104 amiralin bildirisini de 'Ne darbesi' diyerek sulandırıyorsunuz.

Seçmen en çok hangi partilere mesafeli? Son ankette İYİ Parti büyük sürpriz yaptı
Seçmen en çok hangi partilere mesafeli? Son ankette İYİ Parti büyük sürpriz yaptı

AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, bazı emekli amirallerin açıklamasını "Ne darbesi?" ifadesiyle değerlendiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, "15 Temmuz'u nasıl 'Kontrollü darbe' diye sulandırdıysanız, 104 amiralin bildirisini de 'Ne darbesi' diyerek sulandırıyorsunuz." dedi.

Çilez, Meclis'te düzenlediği basın toplantısına, bütün İslam aleminin ramazan ayını tebrik ederek başladı.

Emekli amirallerin açıklamasının basite indirgenemeyeceğini belirten Çilez, "CHP'nin son 7-8 aydaki söylemlerini kronolojik olarak ortaya koyarak, sayın Genel Başkan'a hatırlatmak istiyorum. 2020 yazıydı, CHP İstanbul İl Başkanı darbe imasında bulundu. Aynı günlerde sayın CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de yine darbe imasında bulundu. Buna karşı toplumdan ve siyaset kurumundan ciddi tepki aldıklarını gördüklerinde hepsi safa yatarak, 'Ne darbesi' dedi." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun öğretmeni, çiftçiyi tehdit eden bir dil kullanmaya başladığını söyleyen Çilez, iktidarın dev yatırımlarının tehdit diliyle baltalanmaya çalışıldığını dile getirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Kanal İstanbul ihalesine girecek firmaları tehdit ettiğini savunan Çilez, "Bu sevgi pıtırcığı siyasetçilerin gerçek yüzü işte böyle." dedi.

Kılıçdaroğlu'nu, CHP yetkililerinin yaptığı bu eylem ve söylemleri gözden geçirmeye davet eden Çilez, "15 Temmuz'u nasıl 'Kontrollü darbe' diye sulandırdıysanız, 104 amiralin bildirisini de 'Ne darbesi' diyerek sulandırıyorsunuz. Yani siz ve darbeler arasındaki ilişkide hiçbir değişim yok." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Murat Kurum Mansur Yavaş Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ajda Pekkan Hande Erçel Demet Özdemir Murat Yıldırım
Spor Diego Fatih Terim Gökhan Töre Necip Uysal Ünal Karaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: AK Parti'li Çilez: "104 amiralin bildirisini 'Ne darbesi' diyerek sulandırıyorsunuz" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 18:08:53. #1.16#
title