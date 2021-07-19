AK Parti'li Çiğdem Karaaslan'dan Kurban Bayramı mesajı Açıklaması
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AK Parti'li Çiğdem Karaaslan'dan Kurban Bayramı mesajı Açıklaması

AK Parti'li Çiğdem Karaaslan'dan Kurban Bayramı mesajı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Veysel Altun - Haberler | Güncel

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Karaaslan, mesajında, millet olma bilincini tazeleyen, birlik, beraberlik, kardeşlik, paylaşma duygularını zirveye taşıyan, bereketiyle gönülleri besleyen Kurban Bayramı'na bir kez daha ulaşmanın huzurunu ve sevincini yaşadıklarını ifade etti.

İbadet ve sevinç kaynağı Kurban Bayramı'nın millet olma bilincini güçlendirdiğini ve kalben yakın olmayı sağladığını belirten Karaaslan, şunları kaydetti:

"Bu Kurban Bayramı'nın insanlığı büyük sıkıntılarla baş başa bırakan koronavirüs salgınının etkisi altında idrak ettiğimiz son bayramımız olmasını diliyorum. Kendimiz, ailemiz ve çevremiz için maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymaya devam edelim. Tıpkı salgın öncesi dönemde olduğu gibi büyüklerimizin ellerini öpeceğimiz, birbirimize sıkı sıkıya sarılacağımız sağlıklı günlerin yakın olmasını yüce Mevla'mdan niyaz ediyorum. Kurban Bayramı için yollara çıkan tüm vatandaşlarımızın trafik kurallarına harfiyen uymalarını istirham ediyor, yollarının açık olmasını diliyorum. Bu vesileyle Kurban Bayramı'nı ruhuna uygun şekilde idrak etmeli, ihtiyaç sahiplerini gözetmeli ve onların yanında olmalıyız. Bizleri manevi iklimiyle kuşatan mübarek Kurban Bayramı'nın ülkemiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyor, tüm vatandaşlarımızın bayramlarını en içten dileklerimle kutluyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun

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