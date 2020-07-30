AK Parti'li Çiğdem Karaaslan'dan Kurban Bayramı mesajı Açıklaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

AK Parti'li Çiğdem Karaaslan'dan Kurban Bayramı mesajı Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

AK Parti'li Çiğdem Karaaslan'dan Kurban Bayramı mesajı Açıklaması
30.07.2020 15:39 | Son Güncelleme: 30.07.2020 16:01

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Karaaslan, mesajında, millet olma bilincini tazeleyen, birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını zirveye taşıyan Kurban Bayramı'na bir kez daha kavuşmanın huzuru ve sevincini yaşadıklarını belirtti.

Kurban Bayramı'nın dünyanın çeşitli yerlerindeki Müslümanları aynı duygu ve değerlerde buluşturduğuna işaret eden Karaaslan, paylaşmanın bereketine inanan bir millet olarak bayramların büyük önem taşıdığını anlattı.

Kurban Bayramı'nın kalbi yakınlaşmaya vesile olduğunu vurgulayan Karaaslan, "Kurban ibadeti ve idrak ettiğimiz bayram, birbirimize daha fazla kenetlenmemizi sağlamakta, tüm zorluklara karşı tek vücut olmamızı, paylaşmanın kıymetini ve bizi biz yapan değerleri hatırlatmaktadır. Bir süredir hayatımızda olan koronavirüs salgınının etkisi devam ederken idrak ettiğimiz bu bayramda da temizlik, maske ve mesafe kuralına tavizsiz uymalıyız. Kovid-19 pandemisiyle geçecek ilk Kurban Bayramı'nın salgının gölgesinde geçen son bayram olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Karaaslan, salgın nedeniyle bayramda daha titiz davranılması gerektiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bugüne kadarki mücadelemizin başarıyla sonuçlanmasının buna bağlı olduğunu unutmayalım. Ayrıca bayram ziyareti için yola çıkan tüm vatandaşlarımızın gidiş ve dönüş yolunda trafik kurallarına dikkat etmeleri, sevincimizin yasa dönüşmemesi için özellikle önem taşımaktadır. Sevdiklerimizle yeniden buluşacağımız, büyüklerimizin ellerini öpeceğimiz, birbirimize sıkı sıkıya sarılacağımız, çocukların neşeli sesleri arasında bayramı tüm coşkusuyla yaşayacağımız sağlıklı ve huzurlu günlere milletçe erişmemizi yüce Mevla'mdan niyaz ediyorum. Bayramların tüm dünyada ruhuna uygun şekilde, kardeşlik ve dayanışma içinde idrak edilmesi dileğiyle bizleri manevi iklimiyle saran, ortak bir ruh ve heyecanla kaynaştıran Kurban Bayramı'nın ülkemiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Ünlü oyuncu Vildan Atasever, nişanlısı Erkan Akdemir'den ayrıldı Magazin
Ünlü oyuncu Vildan Atasever, nişanlısı Erkan Akdemir'den ayrıldı
Son anketlerde hezimet yaşayan ABD Başkanı Trump, seçimlerin ertelenmesini istedi Dünya
Son anketlerde hezimet yaşayan ABD Başkanı Trump, seçimlerin ertelenmesini istedi
Son Dakika: MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt partiden ihraç edildi! İşte Enginyurt'un ilk açıklaması Politika
Son Dakika: MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt partiden ihraç edildi! İşte Enginyurt'un ilk açıklaması
Boğa saldırdığı sahibini öldürdü, o anlar kameraya yansıdı Yaşam
Boğa saldırdığı sahibini öldürdü, o anlar kameraya yansıdı
Rize'de koronavirüs vakaları artınca Kurban Bayramı'nda toplu bayramlaşmaya yasak geldi Güncel
Rize'de koronavirüs vakaları artınca Kurban Bayramı'nda toplu bayramlaşmaya yasak geldi
Türkiye-Azerbaycan ortak tatbikatından Ermenistan'ı korkutacak kareler Güncel
Türkiye-Azerbaycan ortak tatbikatından Ermenistan'ı korkutacak kareler
Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez'in gözaltına alınmasıyla ilgili Emniyet'ten ilk açıklama
Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez'in gözaltına alınmasıyla ilgili Emniyet'ten ilk açıklama
126 bin liraya aldığı spor aracı 700 bin liraya modifiye etti, şimdi 1,5 milyon liraya satmıyor
126 bin liraya aldığı spor aracı 700 bin liraya modifiye etti, şimdi 1,5 milyon liraya satmıyor
Otomobil tutkunu damada düğününde takı olarak araba kapısı hediye edildi
Otomobil tutkunu damada düğününde takı olarak araba kapısı hediye edildi
Rusya ve Çin'den dolara büyük darbe: İki ülke arasındaki ticarette dolarla ödeme ilk kez yüzde 50'nin altına düştü
Rusya ve Çin'den dolara büyük darbe: İki ülke arasındaki ticarette dolarla ödeme ilk kez yüzde 50'nin altına düştü
Serel Yereli, iç çamaşırlı fotoğrafını paylaşıp meydan okudu: Çıplak, giyinik, canım nasıl isterse
Serel Yereli, iç çamaşırlı fotoğrafını paylaşıp meydan okudu: Çıplak, giyinik, canım nasıl isterse
İstanbul'da E-5'in kenarında ağaca asılı cansız beden bulundu
İstanbul'da E-5'in kenarında ağaca asılı cansız beden bulundu
Van'da bir mahalleyi akrepler istila etti, her taşın altından onlar çıkıyor
Van'da bir mahalleyi akrepler istila etti, her taşın altından onlar çıkıyor
Arnavutköy'de bir berberin çırağını taciz ettiği haberleri mahalleyi karıştırdı
Arnavutköy'de bir berberin çırağını taciz ettiği haberleri mahalleyi karıştırdı
Tıkanan lavaboyu açmak isteyen bir kişi canından oluyordu
Tıkanan lavaboyu açmak isteyen bir kişi canından oluyordu
Fenerbahçe, Kasımpaşalı Mame Thiam için teklif yapacak
Fenerbahçe, Kasımpaşalı Mame Thiam için teklif yapacak
Rusya'da boksörlerin kavgasını ayırmaya çalışan kişi aldığı darbeyle öldü
Rusya'da boksörlerin kavgasını ayırmaya çalışan kişi aldığı darbeyle öldü
Bir otelde çalışan 18 personel lojmanda karantinaya alındı, mahalleli tedirgin
Bir otelde çalışan 18 personel lojmanda karantinaya alındı, mahalleli tedirgin
Anneanne olmaya hazırlanan Kibariye'nin kızıyla yaptığı paylaşıma doktordan gelen yorum tepki çekti
Anneanne olmaya hazırlanan Kibariye'nin kızıyla yaptığı paylaşıma doktordan gelen yorum tepki çekti
Sınav sonucunu öğrendikten sonra kayıplara karışan genç bulundu
Sınav sonucunu öğrendikten sonra kayıplara karışan genç bulundu
İsviçre Federal Mahkemesi, yolsuzluk nedeniyle FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya soruşturma açtı
İsviçre Federal Mahkemesi, yolsuzluk nedeniyle FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya soruşturma açtı
Bursa'da camiye giren hırsız, çelik kasa içindeki yardım paralarını sakızlı telle çaldı
Bursa'da camiye giren hırsız, çelik kasa içindeki yardım paralarını sakızlı telle çaldı
Hatay Barosu Başkanı polislerle yaşadığı kimlik tartışması sonrası gözaltına alındı
Hatay Barosu Başkanı polislerle yaşadığı kimlik tartışması sonrası gözaltına alındı
Son Dakika: ABD'den küstah çıkış: S-400'ler için Türkiye'ye uygulayacağımız yaptırımları hala değerlendiriyoruz
Son Dakika: ABD'den küstah çıkış: S-400'ler için Türkiye'ye uygulayacağımız yaptırımları hala değerlendiriyoruz
Büyükada'da elektrikli araçların seferleri başladı
Büyükada'da elektrikli araçların seferleri başladı
Beşiktaşlı yönetici Erdal Torunoğulları, Alanyasporlu N'Sakala ve Welinton ile bir araya geldi
Beşiktaşlı yönetici Erdal Torunoğulları, Alanyasporlu N'Sakala ve Welinton ile bir araya geldi
Genç kız yardım ettiği şahsın defalarca tecavüzüne uğradı, sesini ancak sosyal medyadan duyurabildi
Genç kız yardım ettiği şahsın defalarca tecavüzüne uğradı, sesini ancak sosyal medyadan duyurabildi
Bursa'da sahibinin elinden kaçarak giyim mağazasına dalan kurbanlık boğa, büyük korku ve panik yaşattı
Bursa'da sahibinin elinden kaçarak giyim mağazasına dalan kurbanlık boğa, büyük korku ve panik yaşattı
Younes Belhanda'nın Galatasaray ile yolları ayrılıyor
Younes Belhanda'nın Galatasaray ile yolları ayrılıyor
Gerginlik yaşadığımız Yunanistan, Türkiye'den 50 İHA sipariş etti
Gerginlik yaşadığımız Yunanistan, Türkiye'den 50 İHA sipariş etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tuma Çelik Hulusi Akar Fatih Sultan Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu
Magazin Beyonce Pelin Akil Gülben Ergen Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Ahmet Ağaoğlu Nihat Özdemir Ali Palabıyık Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas
Daha Fazla Bayram Futbolcu Fahrettin Koca Kurban Bayramı
Şu an buradasınız: AK Parti'li Çiğdem Karaaslan'dan Kurban Bayramı mesajı Açıklaması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.7.2020 16:44:10. #1.14#
title