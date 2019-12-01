AK Parti'li Çiftçioğlu'dan Karşıyaka Belediye Başkanı Tugay'a tepki

01.12.2019 16:44 | Son Güncelleme: 01.12.2019 16:44

AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı İsmail Çiftçioğlu, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın Belediye Hizmet Binasının zemininde yapılacak çalışmalar için açılan ihale konusunda doğruyu söylemediğini ileri sürdü.

Çiftçioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Belediye Başkanı Tugay'ın belediye binasının zemin katında yapılacak tadilat ve revizyon çalışmalarının tüm ögeleriyle ihaleye çıkılarak 400 bin TL bedelle bir müteahhit firmaya verildiğini söylediğini belirtti.

Tugay'ın kamuoyunu yanıltmaya çalıştığını iddia eden İsmail Çiftçioğlu, "Yön levhaları ve taşınabilir tefrişatlar hariç, sadece basit bir onarım işlemi için 529 bin 820 TL'lik bedelle iş yaptırılıyor. Sayın Tugay'ın dediği gibi tüm ögeleriyle değil sadece onarım için bu rakam ödenecek. Sayın Tugay, bir de bu maliyeti gizlemeye çalıştı. Yaptığı yanlışları örtmenin derdinde olan iş bilmez Başkan Tugay, Karşıyakalılara yalan söyledi. Karşıyakalılara yalan söyleyen Cemil Tugay, derhal özür dilemeli." dedi.

İhaleye iki firmanın girmesini de yadırgadığını belirten Çiftçioğlu, "Basit bir işletme bile, bir alım yaptığında en az üç ayrı yerden teklif alır ve ona göre karar verir. Ancak bu ihaleye sadece iki firma girmiş. İhaleyi Malatya menşeili bir firmanın alması da dikkat çekici. İhaleyi alan firmanın, internet sitesi dahi bulunmuyor. Dolayısıyla geriye dönük bitirdiği işlere de bakılamıyor. Burada bir soru işareti var. Şeffaf belediyecilik anlayışına uymayan bu süreci maalesef Başkan Tugay Karşıyaka'mıza yaşatarak, kara bir leke bırakmıştır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA