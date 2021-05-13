AK Parti'li Ceylan'dan Paralimpik Tekvando Milli Takım kampına ziyaret
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AK Parti'li Ceylan'dan Paralimpik Tekvando Milli Takım kampına ziyaret

AK Parti'li Ceylan'dan Paralimpik Tekvando Milli Takım kampına ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Çorum'da Tokyo olimpiyatlarına hazırlanan Paralimpik Tekvando Milli Takım kampını ziyaret etti.

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Çorum'da Tokyo olimpiyatlarına hazırlanan Paralimpik Tekvando Milli Takım kampını ziyaret etti.

Meksika'da yapılacak turnuva ve Tokyo Olimpiyatları öncesi Çorum'da kamp yaparak turnuvaya hazırlanan Milli Takım antrenörü İlhan Aşkın ve sporcularla bir araya gelen Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, hem çalışmalar hakkında bilgi aldı hem millilerin bayramını kutladı.

Kutsal bir görev yapan millilerin bayramı ailelerinden uzakta geçirdiğini dile getiren Ceylan, "Ülkenin sizlere ihtiyacı var. Sizlerle gurur duyuyorum, bir ihtiyacınız olduğunda İlhan hocanızla bana ulaşabilirsiniz. Çorum sizler için seferber olacaktır. Allah, gerek sporculuk hayatınızda gerekse okul hayatınızda yolunuzu ve bahtınızı açık, başarılarınızı daim eylesin. Sizlerin şahsında ailelerimizin mübarek Ramazan Bayramlarını kutluyor, sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmenizi temenni ediyorum" dedi.

Milletvekili Ahmet Sami Ceylan'a ziyaretinden dolayı teşekkür eden Milli Takım Antrenörü İlhan Aşkın, Milli Takım kampının Mayıs ayının sonuna kadar devam edeceğini belirtti.

Çorum'dan Meksika'da yapılacak Panamarika turnuvasını gidecek olan milli takımın turnuva sonunda tekrar Çorum'a döneceğini söyleyen Aşkın, 15 Haziran'da Beyrut'ta Asya şampiyonasına katılacak olan millilerin, Ağustos'ta ise Tokyo Olimpiyatlarına gideceği bilgisini verdi. - ÇORUM

AK Parti'li Ceylan'dan Paralimpik Tekvando Milli Takım kampına ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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