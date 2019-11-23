AK Parti'li Cevdet Yılmaz Bingöl'de barış yemeğine katıldı

23.11.2019 16:24 | Son Güncelleme: 23.11.2019 16:24

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde geçen yıl bir gencin hayatını kaybettiği olayın ardından iki aile arasında başlayan husumetin sona ermesi nedeniyle düzenlenen barış yemeğine katıldı.

Karlıova'da geçen yıl yaşanan bıçaklı kavgada lise öğrencisi Masum Atlı'nın yaşamını yitirmesinin ardından, Atlı ve Demir aileleri arasında başlayan husumet Belediye Başkanı Veysi Bingöl'ün öncülüğünde kanaat önderlerinin de katkısıyla sona erdi.

İlçede bir düğün salonunda düzenlenen barış yemeğinde bir araya gelen Atlı ve Demir ailelerinin fertleri dualar eşliğinde el sıkıştı.

Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan programda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, husumetli aileleri güzel davranışlarından dolayı kutlayarak, buluşmaya vesile olan herkese teşekkür etti.

Yılmaz, "İlçede bu şekilde 3 hadisenin daha olduğu belirtildi. Karlıova'nın dinamikleriyle beraberiz. Kanaat önderlerimiz burada. Bu salonda oturanların isteyip de yapamayacağı bir şey düşünemiyorum. Karlıovalılar isterlerse kesinlikle o üç hadiseyi de çözerler. Bunu bir kardeşiniz ve hemşehriniz olarak rica ediyorum. Bizlere bu mutlu günü yaşatan ailelere çok teşekkür ederim. Rabb'im bu tür hadiseleri bir daha bizlere yaşatmasın. Husumetleri ortadan kaldıralım. Bu güzellikleri yaşatmaya devam edelim." diye konuştu.

Bingöl Valisi Kadir Ekinci de husumetli aileler arasında barış sağlanmasından memnuniyet duyduklarını vurgulayarak, "Allah onlardan razı olsun. Bu vesileyle aramızda ayrılan kardeşimize de Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

Karlıova Belediye Başkanı Veysi Bingöl de iki aileye teşekkür ederek, bu güzel tabloyu görmenin sevindirici olduğunu belirtti.

Husumetleri ortadan kaldırmak için çabalarının süreceğini anlatan Bingöl, barış yemeğine katılan herkese teşekkür etti.

Yemeğe, Karlıova Kaymakamı Ahmet Güneri, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, AK Parti Bingöl Milletvekili Fevzi Berdibek, Bingöl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Abdurrahman Başbuğ, kurumlar ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA