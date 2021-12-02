AK Parti'li Cemal Öztürk: "7,4 büyüme Türkiye için önemli başarıdır"

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, yüzde 7,4'lük büyümenin, Türkiye için önemli başarı olduğunu belirtti.

Öztürk, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Orta Vadeli Program kapsamında amaçlanan ekonomik, sosyal ve mali hedefleri gözetecek şekilde hazırlanan 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin hayırlı olmasını diledi.

Gayrisafi yurt içi hasılanın, Temmuz-Eylül 2021 döneminde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 7,4 oranında arttığını hatırlatan Öztürk, Türkiye'nin bu büyüme oranıyla, G20 ülkeleri arasında birinci, OECD ülkeleri arasında ikinci sırada olduğunu söyledi.

Öztürk, yılın üçüncü çeyreğinde, OECD ülkeleri ortalama yüzde 4,5 büyürken, AB'nin yüzde 3,9, Avro bölgesinin yüzde 3,7 büyüme kaydettiğini vurgulayarak, "7,4 büyüme Türkiye için önemli bir başarıdır." dedi.

Türkiye'nin, 2020'de Kovid-19 salgınına rağmen yüzde 1,8 büyümeyle, G20 ülkeleri içinde Çin'den sonra en yüksek büyüme sağlayan ikinci ülke olduğunu anımsatan Öztürk, şunları kaydetti:

"Salgına rağmen ülkemiz 2021'in ilk çeyreğinde yüzde 7,4, ikinci çeyrekte yüzde 21,7, üçüncü çeyrekte de yüzde 7,4 büyüme kaydetti. Son çeyrekte de ekonomideki canlılığın devam ederek 2021 yılı genelinde ekonomimizin yüzde 9 büyümesi bekleniyor. Burada önemli soru, bu büyümeden vatandaşlarımızın alacağı pay ne olacak? Her vatandaşımızın milli gelir artışından faydalanma hakkı var. Özellikle ücretli kesimin milli gelir artışından aldığı payı artırmak için hükümetimizin gerekli adımları atacağına inanıyorum."

AA / Sinan Uslu - Son Dakika Haberleri

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