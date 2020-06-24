AK Parti'li Çelik, Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağının kaldırılmasını içeren teklifin...
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AK Parti'li Çelik, Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağının kaldırılmasını içeren teklifin...

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağının kaldırılmasını içeren teklifin yasalaşmasına ilişkin, "Gelinen nokta, aziz milletimizin 'Yassıada katliam rejimi'ne karşı verdiği güçlü ve sabırlı mücadelenin zaferidir.

AK Parti'li Çelik, Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağının kaldırılmasını içeren teklifin...
24.06.2020 14:33 | Son Güncelleme: 24.06.2020 14:33

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağının kaldırılmasını içeren teklifin yasalaşmasına ilişkin, "Gelinen nokta, aziz milletimizin 'Yassıada katliam rejimi'ne karşı verdiği güçlü ve sabırlı mücadelenin zaferidir." değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde siyasi hayatı demokrasi ve meşruiyet temeline oturtma hamlelerinin kesintisiz devam ettiğini bildirdi. Çelik, şunları kaydetti:

"Bir katliam rejimi olan 'Yassıada rejimi'nin tüm sembolleri yok hükmünde sayılmaya devam ediliyor. Türk demokrasi tarihine kara leke olarak geçen, milletimizin vicdanında derin yaralar açan Yassıada Kararları'nı 'yok hükmünde' sayan kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yüce Meclis 'katliam rejimi'ni mahkum eden güçlü bir karara imza attı."

Çelik, paylaşımında, şunları kaydetti:

"Yassıada'nın tarihe ışık tutacak 'Demokrasi ve Özgürlükler Adası' olmasıyla 'Yassıada katliam rejimi'nin mekansal sembolleri mahkum edilmişti. Gazi Meclis'imiz aldığı tarihi kararla 'Yassıada katliam rejimi'ni hukuksal ve siyasal olarak tamamen yok etti. Demokrasi tarihimizdeki bu meşum hadisenin hukuken mahkum edilmesinde emeği geçen Gazi Meclis'imizin değerli milletvekilleri dünya demokrasi tarihine geçen bir örnek ortaya koydular."

"Darbeci Yassıada zihniyetinin idam ettiği şehitlerimiz Başbakan Adnan Menderes ile bakanlar Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı rahmetle" andığını ifade eden AK Parti Sözcüsü Çelik, "Gelinen nokta, aziz milletimizin 'Yassıada katliam rejimi'ne karşı verdiği güçlü ve sabırlı mücadelenin zaferidir. Hala Yassıada zihniyetini diriltmeye çalışanlar olduğunu biliyoruz. Milletimizin feraseti Yassıada hayalleri kuran zihniyete geçit vermeyecektir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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