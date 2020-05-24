AK Parti'li Çelik ve Sarıeroğlu, Adana'daki partililerle telekonferansla bayramlaşacak
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AK Parti'li Çelik ve Sarıeroğlu, Adana'daki partililerle telekonferansla bayramlaşacak

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Genel Başkan Yardımsıcı Jülide Sarıeroğlu, Adana'daki 2 bin partiliyle telekonferans yöntemiyle bayramlaşacak.

AK Parti'li Çelik ve Sarıeroğlu, Adana'daki partililerle telekonferansla bayramlaşacak
24.05.2020 23:13 | Son Güncelleme: 24.05.2020 23:13

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Genel Başkan Yardımsıcı Jülide Sarıeroğlu, Adana'daki 2 bin partiliyle telekonferans yöntemiyle bayramlaşacak.

Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ramazan Bayramı'nın 2. gününde, iki bölüm halinde 2 bin kişinin katılacağı bayramlaşma töreni telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilecek.

Bayramlaşmada, Çelik ve Sarıeroğlu da partililerin Ramazan Bayramı'nı tebrik edecek.

AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, partinin Adana teşkilatının büyük bir aile olduğunu belirtti.

Her bayramı teşkilat mensuplarıyla ve vatandaşlarla coşku içinde kutladıklarını ancak bu bayramda salgın nedeniyle bir araya gelinemeyeceğini bildiren Ay, "Salgın, bayramlaşmamıza engel teşkil etmeyecek. Bu bayram, tedbirlere de uyarak telekonferans yöntemiyle 2 bin kişilik yönetici kadromuzla bayramlaşacağız. Bayram vesilesiyle hasret gidereceğiz. Daha coşkulu ve yüz yüze olacağımız bayramlara kavuşma dileğiyle, bütün hemşehrilerimizin bayramlarını kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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