AK Parti'li Çelik: "Vatandaşlarımızın mezarlarına el uzatan barbarlar, hukuk önünde hesap verecekler"
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AK Parti'li Çelik: "Vatandaşlarımızın mezarlarına el uzatan barbarlar, hukuk önünde hesap verecekler"

25.02.2021 16:13 | Son Güncelleme: 25.02.2021 16:16
AK Parti'li Çelik:

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da şehit kabirlerinin de aralarında bulunduğu mezarları tahrip edenlerin hukuk önünde hesap vereceklerini bildirdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da şehit kabirlerinin de aralarında bulunduğu mezarları tahrip edenlerin hukuk önünde hesap vereceklerini bildirdi.

Çelik, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, kabirleri tahrip edenlerin emniyet güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Milletimizin emanetine, kahramanlarımızın naaşlarına ve vatandaşlarımızın mezarlarına el uzatan barbarlar, hukuk önünde hesap verecekler."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Kaplan

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