AK Parti'li Çelik: Tunus'ta hükümetin görevden el çektirilmesi siyasi meşruiyete yönelik darbedir
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AK Parti'li Çelik: Tunus'ta hükümetin görevden el çektirilmesi siyasi meşruiyete yönelik darbedir

AK Parti'li Çelik: Tunus'ta hükümetin görevden el çektirilmesi siyasi meşruiyete yönelik darbedir
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Dost ve kardeş ülke Tunus'ta seçilmiş parlamentonun askıya alınması ve hükümetin görevden el çektirilmesi, siyasi meşruiyete yönelik bir darbedir" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Dost ve kardeş ülke Tunus'ta seçilmiş parlamentonun askıya alınması ve hükümetin görevden el çektirilmesi, siyasi meşruiyete yönelik bir darbedir" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, Tunus'taki gelişmeleri değerlendirdi. Çelik, "Dost ve kardeş ülke Tunus'ta seçilmiş parlamentonun askıya alınması ve hükümetin görevden el çektirilmesi, siyasi meşruiyete yönelik bir darbedir. Tunus Cumhurbaşkanının meşru olmayan bu girişiminin anayasal zemini bulunmamaktadır. Tunus halkının 2011 yılında gerçekleştirdiği demokratik devrim, dünya ve bölgemiz için değerli bir örnek teşkil etmektedir. Anayasal meşruiyet zemininde bu kazanımların korunması çok önemlidir. Tunus'ta anayasal düzenin Cumhurbaşkanı tarafından askıya alınması, meşru değildir. Kardeş Tunus halkına bu kötülüğü yapanlar kendi ülkelerine zarar veriyorlar. Tunus halkı, mevcut krizi birlik ve beraberlik içinde aşabilecek imkan ve tecrübeye sahiptir. Bu ancak anayasal düzene hemen geri dönülmesi ile mümkündür" dedi.

'TÜRKİYE, TUNUS HALKININ YANINDADIR'

Çelik, Tunus'ta halkın demokratik iradesini desteklediklerini vurgulayarak, "Demokratik süreçlerin askıya alınmasını reddediyoruz. Tunus halkının yüksek demokratik iradesine herkes saygı göstermelidir. Türkiye ile Tunus arasında, kökleri tarihe dayanan güçlü siyasi, ekonomik, kültürel ve insani bağlar bulunmaktadır. Türkiye, Tunus halkının yanındadır ve demokrasi mücadelesine saygı duymaktadır. Cumhurbaşkanımız her zaman kardeş Tunus halkının tümünün iyiliğini gözeten bir yaklaşımla Tunus'un demokratik kazanımlarına destek verdi. Cumhurbaşkanımız güçlü bir şekilde Tunus halkının demokratik mücadelesinden yana oldu. Tunus demokrasisini desteklemeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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AK Parti'li Çelik: Tunus'ta hükümetin görevden el çektirilmesi siyasi meşruiyete yönelik darbedir - Haberler
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