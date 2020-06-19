AK Parti'li Çelik'ten, şehit onbaşı için başsağlılığı mesajı Kaplan' Operasyonunda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ömer Kahya için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kaplan' Operasyonunda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ömer Kahya için başsağlığı mesajı yayımladı. Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kuzey Irak'ta düzenlenen Pençe- Kaplan operasyonunda Piyade Uzman Onbaşı Ömer Kahya kardeşimiz şehit oldu. Bu ülke için eşşiz fedakarlıkta bulunan aziz şehitlerimizi ebediyyen unutmayacağız. Allah'tan rahmet diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA