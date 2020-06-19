AK Parti'li Çelik'ten, şehit onbaşı için başsağlılığı mesajı
Kaplan' Operasyonunda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ömer Kahya için başsağlığı mesajı yayımladı.
19.06.2020 22:06 | Son Güncelleme: 19.06.2020 22:09
Kaplan' Operasyonunda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ömer Kahya için başsağlığı mesajı yayımladı.
Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kuzey Irak'ta düzenlenen Pençe- Kaplan operasyonunda Piyade Uzman Onbaşı Ömer Kahya kardeşimiz şehit oldu. Bu ülke için eşşiz fedakarlıkta bulunan aziz şehitlerimizi ebediyyen unutmayacağız. Allah'tan rahmet diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.
Kaynak: DHA