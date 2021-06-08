AK Parti'li Çelik'ten Kanada'daki saldırıya tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kanada'da 5 kişilik Müslüman aileye yönelik araçlı saldırıya ilişkin, "Nefret suçlarına prim veren siyaset ve medya dili bundan sorumludur" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kanada'da 5 kişilik Müslüman aileye yönelik araçlı saldırıya ilişkin, "Nefret suçlarına prim veren siyaset ve medya dili bundan sorumludur" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kanada'da pazar günü beş kişilik bir ailenin kaldırımda yürürken bir kişinin üzerlerine aracını sürmesiyle saldırıya uğradığını bildirdi. Çelik, "Saldırıyı yapan kişinin İslamofobik saiklerle saldırıyı gerçekleştirdiği söyleniyor. Bu İslam düşmanı saldırıları münferit eylemler olarak görmek çok yanıltıcıdır. Bazı siyasilerin ve medyanın İslam düşmanı dil kullanması nefret suçlarını teşvik ediyor. Mesele sadece basit bir suç eylemi değildir. Arkasında İslam düşmanlığının teşvik edilmesiyle kirletilmiş bir atmosfer var. Nefret suçlarına prim veren siyaset ve medya dili bundan sorumludur" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı