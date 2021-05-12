AK Parti'li Çelik'ten 'Irkçılık ve İşgal Sözlüğü' açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Irkçılık ve İşgal Sözlüğü' adını verdiği ifadelerle İsrail'in Filistinlilere uyguladığı şiddete farklı yorumlar getiren siyasetçi, kurum ve medya organlarına tepki gösterdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Irkçılık ve İşgal Sözlüğü' adını verdiği ifadelerle İsrail'in Filistinlilere uyguladığı şiddete farklı yorumlar getiren siyasetçi, kurum ve medya organlarına tepki gösterdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İsrail güvenlik güçlerinin Filistinlilere uyguladığı saldırılarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. İsrail'in haklı olduğunu ifade eden açıklamalara tepki gösteren Çelik, "Irkçılık ve işgal sözlüğü: 'İsrail'in kendini savunma hakkı var' demek, 'İsrail istediği zaman istediği zulmü yapabilir, herkes buna uygun bahane uydurmalı' demektir. 'İsrail ve Filistinli gruplar arasında çatışma çıktı' demek, 'İsrail sebepsiz yere Filistinli sivil halka saldırdı' demektir. 'Taraflara itidal ve sükünet tavsiye ediyoruz' demek, 'İsrail zalimce saldırdı, Filistinliler hiçbir saldırıya direnmesin, sadece ölümü beklesin' demektir" ifadelerini kullandı.

İsrail'in sebepsiz yere masum ve sivilleri öldürdüğünü belirten Çelik, açıklamasına şöyle devam etti:

" 'Çatışmada Filistinli kadınlar ve çocuklar hayatını kaybetti' demek, 'İsrail askerleri hedef gözeterek sebepsiz yere masumları öldürdü' demektir. 'Filistinliler bir İsraillinin arabasını taşladı' demek, 'Fanatik bir ırkçı İsrailli arabasını Filistinlilerin üzerine sürdü ve sonra da üstlerine ateş etti' demektir. 'Kudüs'te sebebi bilinmeyen bir patlama oldu' demek, İsrail askerleri Mescid-i Aksa'ya ses bombalarıyla saldırdı' demektir. 'İsrail'de hükümet krizi var, Netenyahu hükümet kurmada zorlanıyor' demek, 'Netenyahu her türlü zalim provoskasyona başvurarak hakkındaki yolsuzluk gündemini örtmek için Filistinlilere saldıracak' demektir. 'Kudüs İsrail'in bölünmez başkentidir' demek, 'Filistinlileri Kudüs'ten ve yeryüzünden silmek istiyorlar' demektir. 'İsrail bölge ülkeleriyle normalleşme istiyor' demek, 'İsrail yeni ittifaklar kurarak zalimliklerine karşı yükselen haklı sesleri kesmek istiyor' demektir. Bu maddelerin sayısını yüzlerce artırabiliriz. Ciltlerce tutacak ırkçılık ve işgal sözlüğü yazabiliriz. Irkçı ve fanatiklerin zihniyet kodları bunlar. Bu sözleri bile bile kullanan siyasetçilere, kurumlara ve medya organlarına yazıklar olsun."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı