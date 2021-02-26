AK Parti'li Çelik'ten 'Hocalı' paylaşımı
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AK Parti'li Çelik'ten 'Hocalı' paylaşımı

26.02.2021 12:44 | Son Güncelleme: 26.02.2021 12:58
AK Parti'li Çelik'ten 'Hocalı' paylaşımı

AK Parti'li Çelik'ten 'Hocalı' paylaşımıAK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Hocalı katliamı nedeniyle yayımladığı mesajda, "Bu mazlumları asla unutmayacağız" dedi.

AK Parti'li Çelik'ten 'Hocalı' paylaşımı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Hocalı katliamı nedeniyle yayımladığı mesajda, "Bu mazlumları asla unutmayacağız" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, Twiter'dan yaptığı paylaşımda, "Ermeni işgalciler 29 yıl önce Hocalı'da yeryüzünün en vahşi katliamlarından birini gerçekleştirdiler. 613 Azerbaycanlı kardeşimiz şehit oldu. Bu mazlumları asla unutmayacağız. Allah rahmet eylesin. Ebediyyen can Azerbaycan'la birlikteyiz" ifadesini kullandı.

Buğra OLAÇ/ANKARA,   


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Buğra OLAÇ

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