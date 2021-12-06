AK Parti'li Çelik'ten Güney Kıbrıs'taki camiye yönelik saldırıya kınama
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Güney Kıbrıs'taki Larnaka Ulu Camii'ne yönelik saldırıyı kınayarak, "Kıbrıs Rum Yönetimi'ni bu alçakça eylemlerin tekrarlanmaması için acilen önlem almaya çağırıyoruz" dedi.
Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Güney Kıbrıs'taki Larnaka Ulu Camii'ne yönelik saldırıyı kınayarak, "Kıbrıs Rum Yönetimi'ni bu alçakça eylemlerin tekrarlanmaması için acilen önlem almaya çağırıyoruz" dedi.
AK Parti Sözcüsü Çelik, Twitter'daki hesabında yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs'ta bulunan Larnaka Ulu Camii'ne yönelik saldırıyı şiddetle kınadığını belirtti. İslam ve Türk düşmanlığının göstergesi olduğunu belirttiği saldırılara karşı Rum Yönetimi'nin yeterli tedbir almadığını kaydeden AK Parti'li Çelik, "Rum Yönetimi, geçen yıl benzer bir provokatif eylem gerçekleştirildiğinde etkili bir soruşturma yürütmedi. Bunun doğal sonucu olarak yine benzer bir çirkin hadise yaşanmıştır. İslam ve Türk düşmanlığını teşvik edenler bu saldırılardan sorumludur. Kıbrıs Rum Yönetimi'ni bu alçakça eylemlerin tekrarlanmaması için acilen önlem almaya çağırıyoruz. Rum Yönetimi, bu çirkin saldırının faillerini bir an önce yakalayıp, hukuk önünde en kısa sürede hesap sormalıdır" dedi.
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