AK Parti'li Çelik'ten 'Gazze' tepkisi
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AK Parti'li Çelik'ten 'Gazze' tepkisi

AK Parti'li Çelik'ten 'Gazze' tepkisi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarıyla ilgili, "Dünyanın bu saldırganlığı durdurmaması, suç ve cinayet makinesi haline gelmiş Netanyahu hükümetinin seri katliamlara başlamasına yol açtı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarıyla ilgili, "Dünyanın bu saldırganlığı durdurmaması, suç ve cinayet makinesi haline gelmiş Netanyahu hükümetinin seri katliamlara başlamasına yol açtı. Bundan sessiz kalan ve destekleyen herkes sorumludur" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Netanyahu hükümetinin bir suç makinesi olduğunu ve uluslararası hukuka göre işlemediği suç kalmadığını ifade etti. Adına hükümet denilen bu yapının suç ve katliam makinesi olarak hareket ettiğini kaydeden Çelik, "Gazze'ye yaptığı saldırılarla tarihte farklı coğrafyalarda utanılacak ne kadar suç varsa hepsini işlemeye devam ediyor. Gazze'ye yapılan saldırılar açık ve net şekilde Filistinlileri topyekun yok etme ve katletme saldırılarıdır. Dünyanın bu saldırganlığı durdurmaması, suç ve cinayet makinesi haline gelmiş Netanyahu hükümetinin seri katliamlara başlamasına yol açtı. Bundan sessiz kalan ve destekleyen herkes sorumludur. Cumhurbaşkanımızın tüm dünyayı harekete geçirme gayretleri günlerdir sürüyor. Cumhurbaşkanımız dışında dünyayı harekete geçirmeye çalışan kimse gözükmüyor. Cumhurbaşkanımızın gayreti insanlık vicdanı ve adalet için Filistinli kardeşlerimizin yanında olan en güçlü iradedir" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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