AK Parti'li Çelik'ten Erdoğan çiftinin sağlığına yönelik çirkin paylaşımlara tepki - Haberler
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AK Parti'li Çelik'ten Erdoğan çiftinin sağlığına yönelik çirkin paylaşımlara tepki

Demirören Haber Ajansı - Politika
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AK Parti'li Çelik'ten Erdoğan çiftinin sağlığına yönelik çirkin paylaşımlara tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanımızın ve Saygıdeğer Hanımefendi'nin sağlıklarına dönük çirkin yaklaşımlarda bulunanlar insanlıktan nasibini almamıştır, bunların şifa bulması da imkansızdır.

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanımızın ve Saygıdeğer Hanımefendi'nin sağlıklarına dönük çirkin yaklaşımlarda bulunanlar insanlıktan nasibini almamıştır, bunların şifa bulması da imkansızdır." dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'den ve dünyanın her tarafından milyonlarca insanın koronavirüs testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın sağlığı için iyilik dileklerini ilettiğini belirtti. Çelik, "Buna karşın insanlıktan nasibini almamış bazı kişilerin çirkin yaklaşımlarını ise lanetliyoruz. Cumhurbaşkanımızın ve Saygıdeğer Hanımefendi'nin sağlıklarına dönük çirkin yaklaşımlarda bulunanlar insanlıktan nasibini almamıştır, bunların şifa bulması da imkansızdır. İnsanlıktan nasibini almamış bu kişilere en iyi cevabı, iyilik ve sağlık dileyen milyonlar vermektedir. İnsanlıktan nasibini almamış olanları kendi kinlerine ve çirkinliklerine mahkum ediyoruz. Cumhurbaşkanımıza ve Değerli Hanımefendi'ye acil şifalar diliyoruz." dedi.


Demirören Haber Ajansı - Politika

Emine Erdoğan, Ömer Çelik, AK Parti, Twitter, Politika, Haber

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