AK Parti'li Çelik'ten Dendias'a tepki (2)

'BAĞNAZLARLA MÜCADELE ETMEYİ İYİ BİLİRİZ'AK Parti Sözcüsü Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamanın devamında "Türkiye hakkında üretilen yalanları kendi devletlerinin tezi olarak savunanlar, tarihin trajedi tarafında yer alırlar.

'BAĞNAZLARLA MÜCADELE ETMEYİ İYİ BİLİRİZ'

AK Parti Sözcüsü Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamanın devamında "Türkiye hakkında üretilen yalanları kendi devletlerinin tezi olarak savunanlar, tarihin trajedi tarafında yer alırlar. Kim olursa olsun, bir devletin tezleri yalanla ve bağnazlıkla savunulamaz. Kendi devletini bu duruma düşürenleri yakın coğrafyamızda çok gördük. Türkiye hakkında yalan üretenlerin çıkmaz sokaktan başka adresleri yok. Bağnazlarla mücadele etmeyi iyi biliriz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı