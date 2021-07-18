AK Parti'li Çelik'ten AB Adalet Divanının başörtüsü kararına tepki
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AK Parti'li Çelik'ten AB Adalet Divanının başörtüsü kararına tepki

AK Parti'li Çelik'ten AB Adalet Divanının başörtüsü kararına tepki
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Avrupa Birliği (AB) Adalet Divanı'nın dini özgürlükleri ihlal eden kararı yanlış bir karardır.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Avrupa Birliği (AB) Adalet Divanı'nın dini özgürlükleri ihlal eden kararı yanlış bir karardır. Bu karar, Avrupa'daki Müslümanlara karşı ön yargıyı besleyen ve İslamofobik yabancı düşmanı çevreleri cesaretlendirecektir" dedi.

Çelik, Twitter hesabındaki açıklamasında, AB Adalet Divanı'nın Almanya'daki iki ayrı işletmenin çalışanlarına uyguladığı başörtüsü kısıtlaması hakkındaki kararına ilişkin değerlendirme yaptı. Çelik, "AB Adalet Divanı'nın dini özgürlükleri ihlal eden kararı yanlış bir karardır. Bu karar, Avrupa'daki Müslümanlara karşı ön yargıyı besleyen ve İslamofobik yabancı düşmanı çevreleri cesaretlendirecektir. AB Adalet Divanı'nın temel hak ve özgürlükler noktasında sınırlandırıcı yorumları demokratik değerlerden geri gidişe yol açacaktır. Hak ve özgürlükler düzeniyle de bağdaşmamaktadır. AB Adalet Divanı'nın bu kararının Avrupa'daki Müslüman kadınlara yönelik dini inançları nedeniyle uygulanan ayrımcılığın arttığı bir döneme denk gelmesi ise daha büyük talihsizliktir. Irkçılık ve İslam düşmanlığı ile mücadeleye darbe vuran bir karardır bu." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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