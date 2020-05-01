AK Parti'li Çelik'ten '1 Mayıs' mesajı
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AK Parti'li Çelik'ten '1 Mayıs' mesajı

AK Parti'li Çelik'ten '1 Mayıs' mesajı
01.05.2020 14:18 | Son Güncelleme: 01.05.2020 14:18

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü mesaj yayımlayarak kutladı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü mesaj yayımlayarak kutladı.

AK Parti'li Çelik, dünyayı güzelleştirenin emek, çirkinleştirenin her zaman her çeşit sömürü olduğunu vurgulayarak, "Emek insanlığa değer katar. Alın terleriyle dünyamızı hep daha iyi bir yer yapmaya gayret eden emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyoruz. Sömürü iklimi bozuyor, çevreyi tahrip ediyor, insanı en temel yaşam koşullarından mahrum ediyor. Sömürüye dayanan sistemler ve ideolojiler dünyayı çirkinleştirir. Emeğin kötülüğe karşı iyilik mücadelesi insanlık mücadelesidir" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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