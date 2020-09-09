AK Parti'li Çelik: Şartlar ve imkanlar değişir ama 9 Eylül ruhu değişmez
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AK Parti'li Çelik: Şartlar ve imkanlar değişir ama 9 Eylül ruhu değişmez

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Doğu Akdeniz'de hak ve menfaatlerimize göz dikenler ya da Meis Adası'ndan provokasyon yapanlar bugün İzmir'deki irade ve kararlılığı iyi görsünler.

AK Parti'li Çelik: Şartlar ve imkanlar değişir ama 9 Eylül ruhu değişmez
09.09.2020 15:20 | Son Güncelleme: 09.09.2020 15:23

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Doğu Akdeniz'de hak ve menfaatlerimize göz dikenler ya da Meis Adası'ndan provokasyon yapanlar bugün İzmir'deki irade ve kararlılığı iyi görsünler. Şartlar ve imkanlar değişir ama 9 Eylül ruhu değişmez" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümünü kutladı. AK Parti'li Çelik, şunları kaydetti:  "Güzel İzmir'imizin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü kutlu olsun. İstiklal mücadelemizin Gazi Başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk ve İstiklal Savaşı'mızın kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyoruz. Doğu Akdeniz'de hak ve menfaatlerimize göz dikenler ya da Meis Adası'ndan provokasyon yapanlar bugün İzmir'deki irade ve kararlılığı iyi görsünler. Türkiye büyük bir devlet olarak dostları için güvence, barış isteyenler için teminattır. Şartlar ve imkanlar değişir ama 9 Eylül ruhu değişmez. Masada çözüm isteyenler için masadayız. Sahada dayatma peşinde koşanların karşısında sahadayız. Bugün kararlılık mesajımızı İzmir'den veriyoruz. Bölge barışının teminatı büyük bir devlet olarak hukuk ve hakkaniyet isteyenlerin en büyük müttefikiyiz. İyi komşuluk ilişkileri isteyenler için sarsılmaz bir dostuz. Aksini düşünenlerin yapacağı her hesap yanlış hesap olacaktır."


Kaynak: DHA

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