AK Parti'li Çelik: Rum-Yunan ikilisinin saldırganlığı asla sonuç alamayacak - Haberler
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AK Parti'li Çelik: Rum-Yunan ikilisinin saldırganlığı asla sonuç alamayacak

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika
AK Parti'li Çelik: Rum-Yunan ikilisinin saldırganlığı asla sonuç alamayacak

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) hak ve menfaatleri her zaman korunacaktır.

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) hak ve menfaatleri her zaman korunacaktır. Rum- Yunan ikilisinin saldırganlığı asla sonuç alamayacaktır" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "KKTC'nin 38'inci kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz. Kıbrıs Türkü'nün ve KKTC'nin haklı davasında her zaman yanlarındayız. KKTC'nin hak ve menfaatleri her zaman korunacaktır. Rum-Yunan ikilisinin saldırganlığı asla sonuç alamayacaktır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan siyasi hayatının her anında KKTC'nin hak ve menfaatlerinin korunması için çok güçlü mücadele verdi ve vermeye devam ediyor. Cumhurbaşkanımız Rum-Yunan ikilisinin hukuksuz siyasetine karşı Kıbrıs Türk davasına en güçlü desteği veriyor. Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı ve Kıbrıs davası için can veren tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. KKTC nice yıllara bağımsız ve daha da güçlenerek ulaşacak" dedi.


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