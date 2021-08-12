AK Parti'li Çelik: Provokasyonların hedefi ülkemize ve insanımıza zarar vermektir
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AK Parti'li Çelik: Provokasyonların hedefi ülkemize ve insanımıza zarar vermektir

AK Parti'li Çelik: Provokasyonların hedefi ülkemize ve insanımıza zarar vermektir
Demirören Haber Ajansı / Buğra Olaç - Haberler | Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ankara'nın Altındağ ilçesinde Emirhan Yalçın'ın hayatını kaybettiği kavganın ardından yaşanan olaylara ilişkin, "Bu çok üzücü hadise üzerinden bazı provokasyonlar tertip edilmeye çalışılıyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ankara'nın Altındağ ilçesinde Emirhan Yalçın'ın hayatını kaybettiği kavganın ardından yaşanan olaylara ilişkin, "Bu çok üzücü hadise üzerinden bazı provokasyonlar tertip edilmeye çalışılıyor. Bu provokasyonların hedefi ülkemize ve insanımıza zarar vermektir" dedi.

AK Parti'li Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Emirhan Yalçın'ın hayatını kaybettiği olayın herkesi üzdüğünü bildirdi. Güvenlik güçlerinin Emirhan'ı öldüren kişileri yakaladığını belirten Çelik, "Bu çok üzücü hadise üzerinden bazı provokasyonlar tertip edilmeye çalışılıyor. Bu provokasyonların hedefi ülkemize ve insanımıza zarar vermektir. Suç bireyseldir. Suçlular adalet önünde hesap verecek ve hak ettikleri cezayı alacaklardır. Sığınmacı düşmanlığı yapan provokatörler ile sığınmacı kılığındaki provokatörler aynı şeyi hedefliyorlar. Hepsi aynı madalyonun iki yüzüdür. Ülkemize ve insanımıza zarar vermek istiyorlar. Failleri etnik kimliği üzerinden tanımlayan ve toplulukları hedef gösterenler ülkemize zarar vermeye çalışan bir atmosfer oluşturmaya çalışıyorlar. Adaleti tesis etme yükümlülüğüne sahip yargı kurumları görevlerini yapacaktır. İnsan canına kastedenler gereken cezayı alacaktır. Kendilerini emniyet ve yargının yerine koymaya çalışarak insanları hedef gösterenler, bu ülkeye kötülük yapmak isteyenlerdir" dedi.

'VATANDAŞLARIMIZIN RAHATSIZLIKLARINI TAKİP EDİYORUZ'Çelik, provokasyonlara karşı sağduyulu olunması çağrısında bulunarak, şunları kaydetti:

"Sosyal medya üzerinden yapılan yalan haber ve dezenformasyonlara dikkat etmeliyiz. Büyük milletimiz sahip olduğu yüksek ahlaki değerler ve tarihten süzülen tecrübesiyle tüm provokasyonları boşa çıkaracaktır. Tarih boyunca mazlumların sığınağı olan devletimiz hem mazlumları koruyacak hem de tüm provokatörlerle mücadele edecektir. Siyasette rekabet tabii ki gereklidir. Ancak ayrıştırıcı ve kutuplaştırıcı nefret dili asla muhalefet olarak değerlendirilemez. Bazı siyasilerin sığınmacılara yönelik uzun süredir kullandığı nefret dilinin yol açabileceği tehlikelerin ne kadar büyük olduğu ortadadır. Ne ülkemizde birilerinin sığınmacı kılığında provokasyon yapmasına müsaade ederiz, ne de sığınmacılara karşı nefret üretmeye çalışanlara müsaade ederiz. Tarihi tecrübemiz mazlumları korumaya ve her türlü kaos planını bertaraf etmeye yeter. Büyük milletimiz insanlık vicdanının temsilcisidir. Emniyet ve yargı kurumları görevinin başındadır. Kendini emniyet ve yargının yerine koymaya çalışanlar, milletimizin vicdanına saldırmak isteyenlerdir. Vatandaşlarımızın şikayetlerinin çözüm yeri emniyet ve yargı kurumlarıdır. Vatandaşlarımızın rahatsızlıklarının ve kaygılarının hepsini takip ediyoruz. Gerekli çalışmaları yapıyoruz ve tedbirleri alıyoruz."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Buğra Olaç

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