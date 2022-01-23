AK Parti Sözcüsü Çelik'ten "nefret söylemi" paylaşımı Açıklaması - Haberler
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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten "nefret söylemi" paylaşımı Açıklaması

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten
AA / Muhammed Ali Toruntay - Haberler | Güncel

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanımıza dönük nefret söylemine destek verenler ve sessiz kalanlar, nefret siyasetinin demokrasi düşmanı diline yatırım yapıyorlar.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanımıza dönük nefret söylemine destek verenler ve sessiz kalanlar, nefret siyasetinin demokrasi düşmanı diline yatırım yapıyorlar. Nefret siyaseti, nefret söyleminin sponsorluğunu yapıyor." ifadelerini kullandı.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Nefret söylemi gücünü söyleyenden çok destekleyenlerden alır. Nefret söylemine destek verenler ve sessiz kalanlar, nefrete yatırım yapanlardır. Cumhurbaşkanımıza dönük nefret söylemine destek verenler ve sessiz kalanlar, nefret siyasetinin demokrasi düşmanı diline yatırım yapıyorlar. Nefret siyaseti, nefret söyleminin sponsorluğunu yapıyor."

AA / Muhammed Ali Toruntay - Son Dakika Haberleri

Ömer Çelik, AK Parti, Yatırım, Güncel, Haber

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