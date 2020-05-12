AK Parti'li Çelik: Millet İttifakı kimlerden oluşuyor
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AK Parti'li Çelik: Millet İttifakı kimlerden oluşuyor

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, "Biz Cumhur İttifakı'nın kimlerden oluştuğunu, verdiğimiz kıymeti, gücünü, güçlenerek devam edeceğini açık şekilde söylüyoruz.

AK Parti'li Çelik: Millet İttifakı kimlerden oluşuyor
12.05.2020 18:47 | Son Güncelleme: 12.05.2020 18:47

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, "Biz Cumhur İttifakı'nın kimlerden oluştuğunu, verdiğimiz kıymeti, gücünü, güçlenerek devam edeceğini açık şekilde söylüyoruz. Karşımızdaki Millet İttifakı'nın bileşenleri sayıyı saymaya başladığımızda flulaşmaya başlıyor. Millet İttifakı kimlerden oluşuyor?" dedi.

AK Parti'li Ömer Çelik, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çelik, bütün sağlık personeline minnettar olduklarını belirterek, hemşirelerin 12 Mayıs 'Hemşireler Günü'nü kutladı. Ölümlerin hastalıklardan çok, yetersizliklerden ve bakımsızlıklardan kaynaklandığını söyleyen Çelik, "Yaşlı insanların bakımevlerinde içinde bulunduğu durum Avrupa'da son derece dramatik bir durum gösteriyor. G-20 pozisyonunda olan devletlerin insan odaklı sağlık politikasından ne kadar uzak oldukları ve yetersiz oldukları görüldü" dedi.

'HÜKÜMET İŞİNİN BAŞINDADIR'Çelik, son günlerdeki darbe tartışmalarına değinerek, Türkiye'de demokrasinin yerleşik olduğunu ve hükümetin işinin başında olduğunu söyledi. Çelik, "Türkiye'nin bir darbe gündemi yoktur fakat belli bir siyasi odağın iflah olmaz bir darbecilik gündemi vardır. Türkiye'de demokrasi yerleşiktir, hükümet işin başındadır. Bütün kurullar anayasal çerçeve içinde görevlerini icra etmektedirler. Bize hem darbecilik tartışması açan arkasından 'darbeye karşı tedbir al' diyenlere söyleyeceğimiz tek şey, bu iflah olmaz zihniyetin nasıl iflah edileceği, nasıl sağlıklı hale getirileceğiz, maalesef uzmanlık alanımızın dışında bir konu" diye konuştu.'HAFTER SAVAŞ SUÇU İŞLEMEKTE'Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter güçlerinin Trablus'a saldırmaya devam ettiğini hatırlatan Çelik, "Artık soykırım ve insanlık suçu haline gelmeye başladı. 9 Mayıs'ta atılan roketler Trablus elçiliğimizin yakın yerine düştü. Bunu çok güçlü bir şekilde kınadık. Birleşmiş Milletler (BM) yetkilisi açık bir şekilde bunun sivillere karşı işlenen suçların insanlığa karşı işlenmiş suç olarak değerlendirilmesini istedi. 15'ten fazla kişinin hayatının kaybettiği, 50'den fazla kişinin yaralandığı ifade ediliyor. Hafter savaş suçu işlemektedir, bize göre. Devletlerin savaş suçları işleyen kişiye nasıl muamele edilmesi gerekiyorsa o şekilde muamele edilmesi esastır. Elçiliğimizin yakınına düşen roket bizim açımızdan asla kabul edilemez" dedi.'MİLLET İTTİFAKI KİMLERDEN OLUŞUYOR?'Çelik, bir gazetenin İYİ Parti ile HDP arasında 'görüşme' iddiasına ilişkin yaşanan tartışmayı hatırlatması üzerine, şunları söyledi: "Biz Cumhur İttifakı'nın kimlerden oluştuğunu, verdiğimiz kıymeti, gücünü, güçlenerek devam edeceğini açık şekilde söylüyoruz. Karşımızdaki Millet İttifakı'nın bileşenleri sayıyı saymaya başladığımızda flulaşmaya başlıyor. Burada yapacakları şey şu; bu Millet İttifakı kimlerden oluşuyor? Hepimizin sicil amiri vatandaştır. Burada mahcubiyetle karışık gizlilik içinde bir ittifak söz konusu. O siyasi parti sürekli şunu söylüyor, HDP diyor ki, 'Bizi zikretmezseniz de sürekli bizimle irtibat halindesiniz'. Ötekiler de diyor ki 'hayır biz sizinle konuşmadık'. Bunu CHP'ye ve diğerlerine sormak lazım. Biz ittifakımızı, ilkelerimizi, siyasi duruşlarımızı paylaşıyoruz. Fakat öbür tarafa baktığınızda bir gizemlilik, sürekli olarak dolaylı cümle kurma, sürekli olarak imalarla kendini anlatma tavrı var. Bu ittifak kimlerden oluşuyor. Yerel seçimlerde görüldü, açık bir ittifak var."'MASA İÇİN ASGARİ NEZAKET KURALLARI OLUŞMADI'

AK Parti'li Çelik,  İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'memleket masası' önerisi ile ilgili olarak ise, masa etrafında oluşması gereken asgari nezaket ve kuralların oluşmadığını söyledi. Çelik, "Millet İttifakı içinde bir siyasi partinin temsilcileri darbeden bahsediyor ve kendi ittifakından tepki gelmiyor. Sürekli olarak 'saray rejimi, illegal, antidemokratik' diyenlerle neyi konuşacaksınız. En ufak siyasi meseleyi rejim meselesi haline getirmeyi çalışanlarla neyi konuşacaksınız. Biz demokratik rejimi konuşuyoruz, karşımızdaki ise sistematik olarak Yassıada rejimine gönderme yapıyor. Neyi konuşacaksınız?" dedi.


Kaynak: DHA

Politika Manşet

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