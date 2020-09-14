AK Parti'li Çelik: Kızılay'a yapılan alçak saldırıyı kınıyoruz
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AK Parti'li Çelik: Kızılay'a yapılan alçak saldırıyı kınıyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Dünyadaki tüm muhtaçların ve mazlumların kardeşi Kızılay'a yapılan alçak saldırıyı kınıyoruz" dedi.

AK Parti'li Çelik: Kızılay'a yapılan alçak saldırıyı kınıyoruz
14.09.2020 12:47 | Son Güncelleme: 14.09.2020 13:22

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Dünyadaki tüm muhtaçların ve mazlumların kardeşi Kızılay'a yapılan alçak saldırıyı kınıyoruz" dedi.

AK Partili Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Suriye'nin El Bab bölgesinde insani yardım için bulunan Kızılay ekibine açılan ateş sonucu 1 Kızılay personelinin şehit olduğunu hatırlatarak rahmet diledi. Çelik "Araçlarında Kızılay amblemi bulunan ekibimize yapılan bu saldırı, aynı zamanda uluslararası hukuku da hedef almıştır. Bu alçak saldırıyı şiddetle lanetliyoruz" ifadesini kullandı.

ANKARA, -


Kaynak: DHA

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