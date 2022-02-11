AK Parti'li Çelik: Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları kanunsuzluğu teşvik

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun son açıklamaları siyasi muhalefet değil, kanunsuzluğu teşviktir. Bu nedenle anti demokratiktir" dedi.

AK Parti'li Çelik, Twitter hesabından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Elektrik faturamı ödemeyeceğim" açıklamasına tepki gösterdi. Çelik, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun son açıklamaları siyasi muhalefet değil, kanunsuzluğu teşviktir. Bu nedenle anti demokratiktir. Bu açıklamalar sivil siyasetle ve demokrasiyle kavgalı olduklarını bir kere daha gösteriyor. Demokratik düzeni işlemez hale getirmeye çalışmak, demokratik siyaseti aşağılamaktır. Bir siyasi parti kanunsuzluğu teşvik ediyorsa kendi varlık sebebini ortadan kaldırır" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Politika