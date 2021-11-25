AK Parti'li Çelik: Kadına dönük şiddetle mücadele insanlık mücadelesidir - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AK Parti'li Çelik: Kadına dönük şiddetle mücadele insanlık mücadelesidir

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
AK Parti'li Çelik: Kadına dönük şiddetle mücadele insanlık mücadelesidir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, "Kadına dönük şiddetle mücadele bir insanlık mücadelesidir ve insanlığın korunması için zorunludur" dedi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, "Kadına dönük şiddetle mücadele bir insanlık mücadelesidir ve insanlığın korunması için zorunludur" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' nedeniyle Twitter'daki hesabından açıklamada bulundu. AK Parti'li Çelik, kadına yönelik şiddetin her türlüsünün herkes tarafından lanetlenmesi gerektiğini belirterek, "Kadına dönük şiddetle mücadele bir insanlık mücadelesidir ve insanlığın korunması için zorunludur. Bu konuda hiçbir istisna söz konusu olamaz. Medeni toplum düzeni kadına dönük şiddeti mahkum etmeye dayanır" dedi.


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title