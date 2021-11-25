AK Parti'li Çelik: Kadına dönük şiddetle mücadele insanlık mücadelesidir

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, "Kadına dönük şiddetle mücadele bir insanlık mücadelesidir ve insanlığın korunması için zorunludur" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' nedeniyle Twitter'daki hesabından açıklamada bulundu. AK Parti'li Çelik, kadına yönelik şiddetin her türlüsünün herkes tarafından lanetlenmesi gerektiğini belirterek, "Kadına dönük şiddetle mücadele bir insanlık mücadelesidir ve insanlığın korunması için zorunludur. Bu konuda hiçbir istisna söz konusu olamaz. Medeni toplum düzeni kadına dönük şiddeti mahkum etmeye dayanır" dedi.

Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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